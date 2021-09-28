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Титушки Кивы и "сломанный" хребет: нардепа от ОПЗЖ обвинили в заказе нападения на ветерана АТО

28 сентября 2021, 12:20
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По словам Ильи Кивы, неизвестные якобы жестоко избили Михаила Маймана и сломали ему позвоночник.

Кива
Илья Кива / УНИАН

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива сообщил о том, что участник боевых действий на Донбассе Михаил Майман якобы стал жертвой нападения на отдыхе в Турции.

На Маймана напали представители "турецкой мафии", ветеран АТО получил тяжелые травмы, написал Кива в своем Telegram-канале.

"Миша Майман, прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице", - утверждает нардеп.

По словам Кивы, неизвестные якобы жестоко избили Маймана и сломали ему позвоночник.

В свою очередь Майман опроверг утверждения Кивы о том, что на него в Турции было совершено нападение.

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"Нардеп Илья Кива прислал в Турцию своих наёмников, чтобы они сломали мне позвоночник. Но ребята с поставленной задачей не справились и сдали мне своего "заказчика", - рассказал Майман в своем Telegram-канале.

По словам ветерана АТО, он договорился с нападавшими, что они доложат Киве о выполненном заказе, и что Майман якобы находится в больнице в тяжелом состоянии со сломанным позвоночником.

"Сам Кива, получив от своих исполнителей подтверждение выполненного заказа, поспешил опубликовать у себя в телеграм-канале, что на меня якобы напали представители "турецкой мафии", - отметил ветеран.

"Я не удивился этому заказу, потому что сам знаю этого депутата от ОПЗЖ, а по совместительству кума Медведчука. Кива - сепаратист и ватник, который неоднократно заказывал людей, стрельбу по ресторану "Лео" из гранатомёта и стрельбу по дому в Бориспольском районе", - добавил Майман.

Конфликт Кивы и Маймана

В январе минувшего года Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и ветераном АТО Михаилом Майманом. Нардеп подошел к противнику и нанес ему головой удар в лицо.

В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

В июле 2021 года Майман и Кива пересеклись на одном из курортов в Турции.

Майман бросил фразу: "Давай, беги", – Кива остановился, сказав: "С чего ты взял, что кто-то бежит?".

Между мужчинами началась словесная перепалка и взаимные обвинения. Оба пообещали, что "доведут дело до конца", а также говорили о "разборках по-мужски". Также они обвинили друг друга в том, что в конфликт вмешали их родных.

Представитель ОПЗЖ сказал: "Это только начало". Майман ответил, что это: "Начало твоего конца". Оппоненты еще несколько секунд спорили, но в итоге разошлись.

viber
Илья Кива Михаил Майман
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