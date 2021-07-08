Одиозного нардепа Киву заметили на отдыхе в элитном отеле Турции

Киву заметили на отдыхе в Турции / УНИАН

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву заметили на отдыхе в Турции в элитном пятизвездочном отеле Rixos Sungate (городок Бельдиби под Кемером). Он снимал там номер люкс за 10 тыс. долларов за 10 дней, пишет на своем Telegram-канале Mayman News в четверг, 8 июля, ветеран АТО Михаил Майман.

Он и нардеп давно конфликтуют, а в январе 2020 года – подрались.

"Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счет", – написал Майман.

Он встретился с народным избранником на улице. Кива прошел мимо мужчины, но оппонент пошел за ним и спросил, откуда у парламентария деньги на такой отдых.

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После этого политик обернулся, но и дальше продолжил идти. Когда Майман бросил фразу: "Давай, беги", – Кива остановился, сказав: "С чего ты взял, что кто-то бежит?".

Между мужчинами началась словесная перепалка и взаимные обвинения. Оба пообещали, что "доведут дело до конца", а также говорили о "разборках по-мужски". Также они обвинили друг друга в том, что в конфликт вмешали их родных.

Представитель ОПЗЖ сказал: "Это только начало". Майман ответил, что это: "Начало твоего конца". Оппоненты еще несколько секунд спорили, но в итоге разошлись.

Ранее Главред писал о том, что народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива "разворошил" вопрос языка в Украине.

Нардеп в своем канале в Telegram написал, что русский добавляет украинцам силы.

По мнению народного избранника, русскоговорящие люди не должны переходить на украинский.