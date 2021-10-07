"Вы великий правитель": скандальный нардеп Кива поздравил Путина с Днем рождения

Илья Кива / УНИАН

Депутат Верховной Рады Украины от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива решил обратиться к президенту России Владимиру Путину в день его рождения.

Во время своего видео-обращения скандальный нардеп назвал Путина "великим лидером дружественного к Украине народа".

"Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно великого лидера дружественного к нам народа Владимира Владимировича Путина. С днем рождения вас, сил и божьего благословения и здоровья", – заявил Кива на фоне украинских флагов.

Кива заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".

"Сил вам, божьего благословения и здоровья. Вы - действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы - тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства, защищает мораль, веру. И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила", - вдруг заявил Кива.

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Отметим, сегодня президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет. По этому поводу депутаты Верховной Рады решили спеть песню в его честь. Это произошло во время выступления нардепа Алексея Гончаренко.

День рождения Путина

Российский президент 7 октября отмечает 69-й день рождения. В этот день у Путина есть рабочие планы, вечер же он проведет в кругу родных и близких, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее мы сообщали, что эта дата станет началом самого страшного и сложного периода в жизни Путина. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, составивший подробный гороскоп для лидера российского государства.