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"Ты перешел черту": бойцы ВСУ с передовой жестко обратились к Киве из-за поздравления Путина

9 октября 2021, 12:21

Кива плюнул на могилы бойцов, которые положили свою жизнь за Украину на этой войне, убеждены военные.

Бойцы ВСУ с передовой жестко обратились к Киве из-за поздравления Путина / скриншот из видео

Украинские бойцы с передовой записали видеообращение к Илье Киве, в котором призвали побратимов "плюнуть" в лицо нардепу от партии "Оппозиционная платформа За жизнь".

В видео военные заявили, что Кива перешел черту, и плюнул на могилы бойцов, отдавших свою жизнь за Украину в российско-украинской войне.

Они также призвали побратимов, которые находятся на мирной территории Украины, передать Киеве от них привет.

"Кива, ты перешел черту, ты плюнул на могилы бойцов, которые положили свою жизнь за Украину на этой войне. Мы — Вооруженные силы Украины и добровольческие подразделения обращаемся к нашим побратимам, которые находятся на мирной части Украины. Парни, если кто-то увидит где-то это наркоманское животное, мы очень просим, передайте ему от нас привет и плюньте, по возможности, в морду", — говорит боец.

Также военные заявили, что они ждут Киву на фронте, чтобы он лично поздравил россиян, которые стоят по ту сторону фронта. Заодно бойцы предложили нардепу избавиться от наркотической зависимости.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады Украины от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива обратился к президенту России Владимиру Путину в день его рождения.

Во время своего видео-обращения скандальный нардеп назвал Путина "великим лидером дружественного к Украине народа".

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ВСУ Владимир Путин Илья Кива новости Украины
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