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Одиозный нардеп Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ. Рабинович опровергает

21 октября 2021, 13:32

Нардеп не исключает, что он надоел своими заявлениями и поздравлениями Путину.

Кива
ОПЗЖ исключили из партии Илью Киву / УНИАН

Народный депутат Илья Кива, известный своими провокационными выходками, больше не является представителем пророссийской партии "ОПЗЖ". Из нее его официально исключили на конференции Полтавской областной организации.

Информацию 21 октября подтвердил сам парламентарий, общаясь с журналистами в стенах Верховной Рады. Депутаты аргументировали это тем, что со стороны Ильи Кивы наблюдают постоянные оскорбления в их сторону.

Как пишет телеграм-канал PavlovskyNews со ссылкой на собственные источники, исключения Кивы из партийной ячейки добились люди Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Произошло это из-за громких и отдельных "зашкварах" нардепа, в частности:

Что о своем исключении думает Кива

Он отметил, что не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы.

"Может быть им действительно не нравится моя позиция в отношении президента России. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям", – заявил Кива.

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Нардеп уточнил, что пока не получил ответа касательно этой ситуации от руководства партии. Сейчас он ждет момента, когда встанет вопрос об его исключении из фракции в Раде. В то же время другой нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович уже поспешил опровергнуть эту информацию.

Что стоит знать об Илье Киве

Илья Кива попал в Верховную Раду по списку ОПЗЖ. Шел на внеочередных парламентских выборах под номером 34. Является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Был советником министра внутренних дел Арсена Авакова. Сейчас сопровождает на судах подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Кива неоднократно "светился" в прессе из-за своего поведения. К примеру, в июне 2021-го Илья Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе". В частности, его возмутил тот факт, что из-за его шапки с коммунистической символикой открыли дело.

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Верховная Рада Илья Кива ОПЗЖ
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