"Украина – колыбель фашизма": Кива отличился очередным скандальным заявлением

Илья Кива снова отличился неадекватным заявлением / УНИАН

Нардеп от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе". Его возмутил тот факт, что из-за его шапки с коммунистической символикой открыли дело.

Кива написал в своем Telegram-канале, что "красная звезда не на шапке, а в сердце".

"Они долго комбинировали, но, так и не слепив пулю из г**на, пошли своим любимым примитивным путем: звезда есть, статья 436-1 есть (пропаганда коммунистической символики) от пяти до десяти, значит и приговор будет. Готов ли я, готов! Только этот судебный процесс будет фатальный для сегодняшнего фашистского режима Украины", – написал нардеп ОПЗЖ.

"Украина – колыбель фашизма в Европе!", – добавил Кива.

Как сообщал Главред, 24 июня нардеп сообщил, что в спортивный зал, где он тренировался, пришли сотрудники Генпрокуратуры и Госбюро расследований и вручили ему подозрение по делу о коммунистической символике.

Справка. В 2015 году Верховная Рада Украины приняла законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Данным законом запрещается пропаганда коммунистического режима и его символики, так как это считается надругательством над памятью миллионов жертв.

В Украине действует уголовная ответственность, предусмотренная статьей 436-1 Уголовного кодекса Украины, за изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.