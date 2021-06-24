Киве Генпрокуратура вручила подозрение за ушанку с серпом и молотом

Илья Кива / страница нардепа в Facebook

В спортивный зал, где тренировался скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, пришли сотрудники Генпрокуратуры и Госбюрорасследований и вручили ему подозрение по делу о коммунистической символике. Об этом написал сам народный избранник в своем Telegram-канале.

"Генеральная прокуратура и оперативники ГБР пришли в спор клуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился! Улика преступления − всегда со мной", − написал он.

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Напомним, 29 декабря в центре Львова задержали 19-летнего юношу из Киева, который надел шапку с эмблемой Советского Союза – серпом и молотом на фоне пятиконечной красной звезды.

Следователи открыли уголовное производство по распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического режима.

Через два дня нардеп Илья Кива одел шапку-ушанку с красной советской звездой,

"Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!", - написал депутат на своей странице в Facebook.