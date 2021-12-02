Первый Люблинский треугольник Зеленского: стороны просят мир усилить санкции против России

Стороны хотят, чтобы мир усилил санкции против РФ / ОП

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в первых переговорах в формате Люблинского треугольника. Разговор был проведен в формате видеоконференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщает пресс-служба ОП в четверг, 2 декабря, глава государства отметил символичность переговоров. Ведь именно в эти дни отмечается 30-летие признания Польшей и Литвой независимости Украины.

"То, что именно Польша и Литва признали нашу независимость одними из первых – не случайность. Сегодня, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории – полуостров Крым, – и когда у нас сложная ситуация, война на востоке нашего государства, вы также первыми поддерживаете Украину, наш суверенитет, независимость и территориальную целостность", – сказал он.

Главы государств обсудили и положительно оценили состояние и динамику межгосударственных отношений и их стратегический характер, который подтверждается конкретным и значимым содержанием взаимодействия.

"Состоялся обмен оценками ситуации на границе с Беларусью. Президенты были единодушны относительно гибридного и искусственного характера миграционного кризиса, требующего решительного и скоординированного ответа", – сказано в сообщении.

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Зеленский рассказал о ситуации с безопасностью вокруг нашего государства, связанной с концентрацией российских войск на украинской границе.

А потом отдельно участники "треугольника" обсудили шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для активизации процесса мирного урегулирования.

По результатам переговоров президенты Украины, Литвы и Польши призвали международное сообщество усилить санкции против России из-за ее продолжающейся агрессии против Украины, а также призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от украинских границ и с ее временно оккупированных территорий.

Читайте такжеВ МИД Украины назвали точную цифру российских военных на границе с УкраинойНапомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Стороны обсудили методы сдерживания России и определили главные из них на случай чрезвычайно ситуации, то есть, очередной волны агрессии.

Также ранее глава разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Ричард Мур сделал скандальное заявление. По его словам, Россия является острой угрозой, а президент страны-агрессора Владимир Путин не признает право Украины быть независимым государством.

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