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Путин не признает независимость Украины, а Россия - опасная угроза - глава MI6

30 ноября 2021, 17:36
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Глава МИД Великобритании высказался о России в интервью ВВС в прямом эфире.

Ричард Мур призвал опасаться России / ВВС

Глава разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Ричард Мур сделал скандальное заявление.

По его словам, Россия является острой угрозой, а президент страны-агрессора Владимир Путин не признает право Украины быть независимым государством, пишет BBC.

"Время от времени вокруг Украины возникают своего рода кризисы, поскольку мы беспокоимся о наращивании войск и о том, каковы могут быть намерения президента Путина", - заявил Мур.

Также он добавил, что мир должен быть внимательным ко всем шагам РФ.

"Поэтому нужно очень внимательно следить за ситуацией и очень осторожно сигнализировать россиянам о том, какую цену им придется заплатить, если они вмешаются, как это произошло в 2014 году", - добавил Мур.

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Комментируя свое заявление, глава MI6 подчеркнул, что в его словах нет "враждебной повестки дня".

"Мы не пытаемся окружить Россию, мы не пытаемся помешать ей преследовать свои законные интересы", - заявил Мур.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали точное количество российских военных, дислоцирующихся на границе с Украиной.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщили, что РФ стягивает свои войска к границам Украины. Причем свои аргументы они подкрепили спутниковыми снимками, на которых было установлены передвижения войск РФ.

Североатлантический альянс зафиксировал серьезное скопление войск России у кордонов Украины. В коллективном блоке безопасности Запада не исключают сценария, при котором россияне пойдут войной против украинцев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что действия Москвы связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса у границ российского государства.

Журналисты немецкого информагентства Reuters провели опрос среди экспертов из России и Запада, вследствие которого пришли к выводу о том, что Москва вряд ли пойдет войной против Киева. Вполне возможно, российские власти военными маневрами показывают свои "красные линии" в отношении украинского государства. Вторым аргументом является вопрос НАТО – никто не знает, как далеко может зайти Альянс в ситуации с защитой Украины.

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