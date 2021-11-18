Зимой в окопах и почти без поддержки Запада: почему Украине придется отбиваться от РФ в одиночку

Россия может решиться напасть на Украину даже зимой, но пока у нее другие цели / Reuters

Уже несколько недель на Западе бьют в набат, предупреждая Украину о возможном полномасштабном нападении России уже этой зимой. Но эксперты, опрошенные Главредом, сходятся во мнении, что у Путина сейчас другие приоритеты – ему гораздо важнее дестабилизировать ситуацию внутри Украины, нежели открыто нападать на нее.

Что произошло

О том, что Россия что-то затевает у украинских границ, стало известно еще несколько недель назад, когда об этом начали по очереди трубить американские СМИ. Однако на прошлой неделе их опасения официально подтвердила разведка США, опубликовав снимки со спутника.

Тогда же свою обеспокоенность озвучили и в Госдепартаменте США.

"Мы не знаем, каковы намерения России, но известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Вашингтоне 12 ноября.

Только после этого увеличение количества российских войск на границе наконец заметили и в украинском Минобороны, хотя до этого факт скопления сил РФ там всячески отрицали.

Реклама

"Россия постоянно стоит на довольно агрессивной позиции, и вдоль границы, и на временно оккупированной территории постоянно дислоцируется плюс-минус около 90 тысяч человек... Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка сообщает, что именно в этот период планируется увеличение контингента", – заявила в эфире одного из телеканалов замминистра обороны Анна Маляр.

Кроме того, по информации американского агентства Bloomberg, Соединенные Штаты поделились опасениями с европейскими союзниками касательно того, что Россия может вторгнуться в Украину на фоне усиления напряжения из-за ситуации с мигрантами и поставками энергоносителей.

Зима для России – не помеха

Эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что полномасштабное наступление на Украину сейчас невыгодно Путину. По мнению волонтера Юрия Касьянова, несмотря на то, что после окончания строительства Северного потока-2 ценность украинской ГТС для Кремля значительно снизилась, и риск военной операции повышается, РФ пока не готова вторгаться в Украину.

"Россия не заинтересована в этом настолько, насколько была заинтересована в 2014-2015 годах, потому что за время правления Порошенко и Зеленского у нас произошел сильный откат уровня патриотизма, желания защищать страну, а также приверженности западному вектору. Для чего Москве вести боевые действия, если страна и так дрейфует к ней в руки? Сейчас ситуация такова, что Россия может получить Украину без боя, условно говоря, через год", – считает Касьянов.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов убежден, что нападать на Украину зимой Россия не станет. "Зимняя кампания – самая сложная из-за морозов: их сложно переносит и техника, и люди (люди мерзнут, машины не заводятся). Весной начинать военную кампанию – это вообще самоубийство, потому что слишком серьезна непроходимость местности. Обычно воюют летом, с начала поздней весны и до ранней осени – это полугодие для войны", – говорит Жданов.

В то же время, по мнению Касьянова, сложность ведения боевых действий зимой Россию вряд ли остановит. "В целом, если у тебя есть валенки, шапки-ушанки, теплые печки, теплые палатки, обеспечен подвоз продовольствия, зимнего топлива, то вести боевые действия зимой, когда нет мороза и сильных снегопадов, даже легче, чем летом, потому что подмерзает почва, мелкие речушки становятся проходимыми для пехоты, болота становятся проходимыми для танков, нет зелени, в которой могут прятаться партизаны, противник при этом, как на ладони – его видно, а, значит, и легче уничтожить. Так что фактор погодных условий – не самый главный", – объяснил Касьянов.

Касьянов также считает, что в случае, если Путин все же начнет военную операцию против Украины, то первой ее целью будет уничтожение Вооруженных сил Украины, то есть подавление любого вооруженного сопротивления. Причем захватывать территории для этого будет необязательно.

Читайте такжеТут будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимой"Если вооруженное сопротивление Украины будет подавлено, причем с особой жестокостью и многочисленными жертвами, это посеет страх. Страх приведет к тому, что опять поднимут головы сепаратисты и начнут устраивать "Харьковскую народную республику", "Киевскую народную республику" или что-то еще. Также это приведет к тому, что наши киевские политики будут согласны на любых условиях остановить боевые действия. Это для России самое главное", – отметил Касьянов.

Эксперты убеждены, что сегодня основная цель России состоит не в захвате новых украинских территорий, а в расшатывании ситуации внутри Украины. В частности, с помощью мигрантов, которые сейчас пребывают возле белорусско-польской границы, а завтра могут оказаться у границы Украины.

"Сейчас возможны два варианта. Первый – Москва "додавит" Брюссель, и европейцы пригонят автобусы и увезут мигрантов куда-то вглубь ЕС. В этом случае Россия будет "на белом коне", получит все свои преференции и, окрыленная победой, повернет вожжи против Украины. Второй – Польша выстоит, Россия проиграет, а Европа будет "на коне". После этого в Европе начнутся внутренние распри с Польшей, а Путин, несмотря на проигрыш Европе, сможет провернуть аншлюс Беларуси, введя туда войска. И нужно же будет куда-то девать около 10 тысяч мигрантов. Вдохновленный победой в Беларуси, Путин может повернуть мигрантов на Украину и устроить нам такую же войнушку с прорывом границы и давлением "выполняйте "Минск", а не то арабы вас затопчут", – считает Олег Жданов.

Помощи от Европы не дождемся?

Стоит отметить, что на фоне звучавших из США опасений о возможном вторжении России стала заявлять о готовности предоставить Украине помощь и давняя союзница Штатов – Великобритания. В частности, британские СМИ, вскоре после заявления Энтони Блинкена стали сообщать о планах Великобритании отправить в Украину около 600 спецназовцев. Косвенно эту возможность позже подтвердил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, когда на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил о дальнейшей всесторонней поддержке Украине.

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Константин Бондаренко убежден, что Британия преследует сразу три цели в Украине:

дестабилизация ситуации в Европейском Союзе; противостояние России, которое является традиционным для британской внешней политики, особенно последних лет; создание определенных мощностей для того, чтобы заместить собой американское влияние в Европе.

"На фоне активности Великобритании в отношении Украины даже Соединенные Штаты отошли на второй план. Это действительно так, потому что Британия является ближайшим партнером США в Европе. А Украина в этой ситуации является "переходным активом", который Соединенные Штаты сбросили на Британию. Именно этим объясняется то, что политика Вашингтона в отношении Украины стала более прохладной – Штаты лишь по инерции интересуются происходящим у нас", – отметил Константин Бондаренко. И добавил, что Британия взялась за Украину, по меньшей мере, около года назад – именно тогда Борис Джонсон стал придерживаться политики сближения с Украиной и ее активного вовлечения в сферу внешней политики Великобритании.

Однако с таким мнением категорически не согласен руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко. По его словам, текущая активность Великобритании – это ее последовательная позиция, которая остается неизменной в течение многих лет.

Читайте такжеПомощи ждать не стоит: почему в случае наступления России Украина останется одна"Там отлично понимают, что такое Российская Федерация и российская внешняя политика. Вспомнить хотя бы убийство Литвиненко в начале "нулевых", высылки российских шпионов из Лондона и т.д. То, как сейчас Великобритания ведет себя по отношению к Украине, является признаком того, что на Западе все больше и больше понимают, что наше государство является форпостом, защищающим от российской агрессии почти весь западный мир. Эта логика берет верх", – отметил Огрызко.

Дипломат считает, что Британия действительно может прислать в Украину 600 своих военнослужащих. И, по его мнению, слухи о 600 спецназовцах ходят неслучайно – они нужны для того, чтобы, во-первых, предупредить потенциального нападающего, что он будет иметь дело с совершенно иным качеством сопротивления, поскольку Великобритания – ядерное государство, а во-вторых, дать сигнал украинскому обществу, что оно не останется наедине с врагом.

Кроме Британии, о поддержке Украины заявили и в Швеции. Однако там военных к нам, если верить заявлениям министра обороны Швеции Петера Хультквиста, хотят направить лишь для учений. "Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках определения амбиций ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины", – заявил шведский чиновник.

Собственно, столь нейтральная позиция присуща не только Швеции, а и всему Евросоюзу. Несмотря на то, что в ЕС за ситуацией вокруг Украины "пристально следят", помогать ближайшему соседу военными средствами Европа не торопится.

"У нас нет военного альянса с Украиной. У нас есть Соглашение об ассоциации и "Восточное партнерство", которое охватывает широкий круг вопросов... Мы продолжим делать те же вещи, что и делали – поддерживать политически, дипломатически Украину в рамках деятельности, которая развивается с тех пор, как Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе", – заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, на реальную помощь Европы в противостоянии с РФ рассчитывать не приходится ввиду того, что европейские страны полностью зависят от Кремля из-за кризиса с энергоносителями.

"Сегодня уже предостаточно проблем на границе Беларуси и Польши, которые являются достаточным основанием для того, чтобы Евросоюз мог действовать более жестко в отношении России. Впрочем, так не происходит. Вот и из-за Украины европейцы не будут ввязываться в противостояние с Россией, потому что просто ее опасаются. Следовательно, Украина может рассчитывать только на собственные силы, а также на некоторую поддержку США, Великобритании, Польши и Турции – больше ни на чью", – считает Кочетков.

Эксперт убежден, что в отсутствии у Украины союзников, готовых прийти ей на помощь, виновата политика, которую ведет официальный Киев. "Задача украинской власти – сделать Украину интересным партнером для других стран мира. Но наша власть занимается только тем, что ходит и просит денег и помощи, но ничего не предлагает взамен", – отметил Кочетков.