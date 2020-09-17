Раскол фракции Слуга народа: эксперт сделал прогноз и назвал сроки

Партию Зеленского может ожидать раскол ближе к концу его президентской каденции - политолог / УНИАН

Катализатором раскола монобольшинства на базе фракции Слуга народа могут стать олигархические группировки. Договоренности между группами влияния на данный момент позволяют поддерживать нужный баланс и единство в СН. Однако уже за год-полтора до окончания президентской каденции Зеленского монобольшинство может распасться на подгруппы.

Об этом заявил политолог Александр Доний в комментарии Главреду.

По его словам, заявление Арахамии о потенциальном расколе крупнейшей парламентской фракции вполне оправдано – подобная опасность существует, однако сейчас о ней говорить пока еще рано.

"Говорить о расколе монобольшинства в Слуге народа не было его инициативой, Арахамии. Он заинтересован в единстве фракции, так как любой ее раскол – это его ослабление. И если бы он в комментарии журналистам ответил, что такой опасности нет вовсе, это было бы нечестно и непрофессионально с его стороны", - отметил аналитик.

Несмотря на тот факт, что из фракции Слуги народа уже были исключены нардепы, которые позволяли себе критиковать руководство партии и окружение главы государства – Анна Скороход, Антон Поляков и Гео Лерос – данные прецеденты не свидетельствуют об ухудшении ситуации внутри фракции.

Главным двигателем таких процессов, считает эксперт, будут олигархические группировки. Сейчас они взаимодействуют друг с другом на основе консенсуса, поэтому о расколе речь пока не идет.

"На данный момент и расколоть, и удержать политические фракции могут только олигархические группировки, так как говорить об идейности Верховной Рады нельзя уже несколько каденций. И пока между ними сохраняется договоренность, говорить о расколе преждевременно, так как пока нет предпосылок для того, чтобы какая-то из этих групп могла удерживать альтернативную группу", - полагает Доний.Читайте такжеВ Сети рассказали, как нардеп Юрченко попадался на краже пива

Деление фракции на небольшие подгруппы возможно под конец президентской каденции Владимира Зеленского. Олигархи будут искать нового политического лидера, в поддержку которого они мобилизуют своих парламентариев.

"Раскол монобольшинства на подгруппы может произойти за год-полтора до окончания президентского срока, так как тогда олигархат начнет переориентироваться и делать ставку на другого лидера и искать ему поддержку в лице народных депутатов", - подчеркнул Доний.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключил распада монобольшинства. Он заявил, что, несмотря на политику руководства по поддержке баланса внутри фракции, такие сценарии не исключаются и уже прорабатываются.