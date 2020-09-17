Раскол фракции Слуга народа: эксперт сделал прогноз и назвал сроки

Из фракции Слуга народа уже были исключены нардепы, критиковавшие генеральную линию партии, напомнил Александр Доний.
Катализатором раскола монобольшинства на базе фракции Слуга народа могут стать олигархические группировки. Договоренности между группами влияния на данный момент позволяют поддерживать нужный баланс и единство в СН. Однако уже за год-полтора до окончания президентской каденции Зеленского монобольшинство может распасться на подгруппы.
Об этом заявил политолог Александр Доний в комментарии Главреду.
По его словам, заявление Арахамии о потенциальном расколе крупнейшей парламентской фракции вполне оправдано – подобная опасность существует, однако сейчас о ней говорить пока еще рано.
"Говорить о расколе монобольшинства в Слуге народа не было его инициативой, Арахамии. Он заинтересован в единстве фракции, так как любой ее раскол – это его ослабление. И если бы он в комментарии журналистам ответил, что такой опасности нет вовсе, это было бы нечестно и непрофессионально с его стороны", - отметил аналитик.
Несмотря на тот факт, что из фракции Слуги народа уже были исключены нардепы, которые позволяли себе критиковать руководство партии и окружение главы государства – Анна Скороход, Антон Поляков и Гео Лерос – данные прецеденты не свидетельствуют об ухудшении ситуации внутри фракции.
Главным двигателем таких процессов, считает эксперт, будут олигархические группировки. Сейчас они взаимодействуют друг с другом на основе консенсуса, поэтому о расколе речь пока не идет.
"На данный момент и расколоть, и удержать политические фракции могут только олигархические группировки, так как говорить об идейности Верховной Рады нельзя уже несколько каденций. И пока между ними сохраняется договоренность, говорить о расколе преждевременно, так как пока нет предпосылок для того, чтобы какая-то из этих групп могла удерживать альтернативную группу", - полагает Доний.Читайте такжеВ Сети рассказали, как нардеп Юрченко попадался на краже пива
Деление фракции на небольшие подгруппы возможно под конец президентской каденции Владимира Зеленского. Олигархи будут искать нового политического лидера, в поддержку которого они мобилизуют своих парламентариев.
"Раскол монобольшинства на подгруппы может произойти за год-полтора до окончания президентского срока, так как тогда олигархат начнет переориентироваться и делать ставку на другого лидера и искать ему поддержку в лице народных депутатов", - подчеркнул Доний.
Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключил распада монобольшинства. Он заявил, что, несмотря на политику руководства по поддержке баланса внутри фракции, такие сценарии не исключаются и уже прорабатываются.
- Напомним, 21 июля 2019 года в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Избирательный процесс прошел по смешанной системе. Партия президента Владимира Зеленского набрала 43% голосов "по спискам" (124 места в Верховной Раде) и 130 мест по мажоритарным округам. По итогу Слуга народа получила 254 мандата, что позволило партии сформировать парламентское большинство на основе одной фракции.
- Ранее на взятке в размере 13 тысяч долларов задержали помощника депутата от Слуги народа Александра Юрченко. Нардеп Юрченко написал заявление о добровольном выходе из фракции.
- Задержанного по подозрению в получении взятки Ивана Фищенко выпустили под залог в размере 1 миллиона 552 гривны.