Релизация реформ и точка: в Еврокомиссии назвали условие для предоставления помощи Украине

МВФ требует от Украины полной реализации реформ / The Kiev Times

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис озвучил условие для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи. Украинская сторона обязана выполнить комплекс согласованных политических мер.

Заявление Домбровкис сделал в ходе конференции по вопросам реформ в Украине.

"ЕС может выделить второй транш, когда будут выполнены согласованные меры политики. В последнее время наметился явный прогресс. Однако все невыполненные политические условия должны быть быстро реализованы, наряду с сотрудничеством Украины с МВФ", - заявил Домбровскис.

Для получения еще 600 млн евро помощи украинские власти должны реализовать важные европейские реформы.

"Во-первых, судебная система, где реформы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии", - добавил представитель ЕС.

Реклама

Кроме этого, он подчеркнул, что государство должно целенаправленно бороться с коррупцией, которую необходимо преодолеть в ближайшее время.

Европа ждет от украинских властей существенное улучшение условий для бизнеса и окончательный и эффективный перевод госпредприятий на корпоративное управление.

Напомним, в апреле глава украинского Минфина заявил, что Украина ожидает получить еще 600 млн евро помощи от ЕС до сентября 2021 года. Тем не менее, недавно в Минэкономики сказали, что ничего страшного в стране не произойдет и без денег Европы. "Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит очередной транш от Международного валютного фонда в рамках действующей кредитной программы для страны", заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Борьба с коррупцией в Украине: как власти выполняют требования МВФ

Украина-МВФ – о чем ранее писал Главред:

13 февраля в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Однако договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты, поскольку в МВФ требуют реализации судебной и антикоррупционной реформы в Украине.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что не против сотрудничества Украины с МВФ, но не таких условиях, как хочет Фонд. Зеленский отметил, что в Украине идет война, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".