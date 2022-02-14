Россия "ответила" на запрос Украины в рамках Венского документа - СМИ

В России заявили, что войны нет / Коллаж Maxar Technologies, Reuters

Россия ответила на запрос Украины в рамках Венского документа "сливом" в СМИ и заявила, что не ведет на своей территории военную деятельность, которая может угрожать безопасности нашей страны.

Как сообщает русская служба Радио Свобода со ссылкой на ответ Москвы на официальный запрос Украины в рамках Венского документа, ответ России на украинский запрос был. И он был негативный. Также там ссылаются на имеющийся в распоряжении документ.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что Киев ответ не получал ответа, и готов инициировать срочное заседание стран-членов ОБСЕ для обсуждения военной активности РФ вблизи украинских границ и в оккупированном Крыму.

"Россия утверждает, что не ведет никакой "необычной военной деятельности" на своей территории и, напротив, обвиняет Украину в подготовке силовой операции на Донбассе", - сказано в материале.

Кроме этого, отмечается, что отказ отвечать на официальный запрос Украины в документе объясняется содержанием провокационного заявления по поводу Крыма. Также в Москве считают, что положения Венского документа к ней неприменимы, поскольку РФ "не ведет на своей территории необычной военной деятельности", а "в Луганской и Донецкой областях якобы сосредоточены более 120 тысяч украинских военных, готовых к ведению боевых действий".

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Еще запрос Украины в РФ назвали отвлечением внимания "от подготовки силового решения "внутриукраинского конфликта" (так в России называют агрессию против Украины с оккупацией части территорий – ред.)".

Требование Украины к России в рамках Венского документа

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 11 февраля сделал заявление, согласно которому Киев в рамках раздела III Венского документа направил Москве запрос с требованием объяснить обстоятельства военной деятельности у украинских границ. РФ должна была предоставить ответ в течение 48 часов.

Россиянам следовало предоставить Украине конкретные данные районов проведения мероприятий, связанных с военной деятельности, назвать дату завершения маневров, а также их цели. Кроме того, Москва должна была указать сведения о наименовании, подчиненности, количестве военных подразделений, типов вооружений и военной техники.

Кулеба говорил, что если Россия не ответит на запрос Украины, либо предоставит неполные сведения, Киев выступит с инициативой созыва "чрезвычайной встречи" стран, которые подписали Венский документ. И уже на этой встрече ожидаются детальные объяснения от Москвы.

13 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о том, что РФ за 48 часов не предоставила Украине никаких объяснений. Поэтому Киев созывает встречу с Россией и всеми странами-подписантами Венского документа, на которой россияне должны объяснить свою военную деятельность у границ Украины и в оккупированном Крыму.

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