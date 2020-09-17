Россия срывает переговоры на Донбассе: у Кравчука рассказали об ультиматуме "ЛДНР"

Москва продолжает шантажировать Киев, навязывая свою политическую повестку.
Российская сторона фактически заблокировала переговоры по Донбассу, требуя голосования в Раде за нужные Москве законы относительно ОРДЛО. Теперь боевики утверждают, что они не пойдут на обмен пленными до тех пор, пока Киев не выполнит их политических требований.
Об этом написал представитель Донецка в делегации Украины в ТКГ по Донбассу Денис Казанский на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, ранее российские боевики шантажировали Киев обстрелом украинских позиций и нарушением режима прекращения огня, а теперь они оказывают давление по вопросу обмена пленными.
"Представитель группировки ДНР Никонорова прямым текстом говорит, что обмен будет возможным только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков. То есть, на своих пленных в украинских тюрьмах ЛДНР плевать. О них вообще никто не думает. Обмен пленными в ОРДЛО подают как некое одолжение Украине и требуют от нас политических шагов взамен. Причём, все это озвучиваться нарочито вызывающе, так чтобы спровоцировать перепалку", - отмечает Казанский, акцентируя внимание на том, что представители незаконных вооруженных формирований допускают неприемлемый уровень дискуссии в общении с ОБСЕ.
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Также он добавил, что Москва, очевидно, шантажирует Киев постановлением о местных выборах, которые назначены на 25 октября. Возможно, россияне хотят отложить вопрос Донбасса до тех пор, пока не состоятся выборы президента США.
"Почему Россия решила уцепиться за постановление ВР и заблокировать весь переговорный процесс - до конца не ясно. По одной из версий - в Москве ждут выборов в США, и в дальнейшем в зависимости от их результатов будут определять будущее ОРДЛО. Так что, видимо, до выборов в США ситуация так и будет оставаться подвешенной", - подчеркнул Денис Казанский.
- Ранее Казанский рассказал, что Россия сорвала встречу в Нормандском формате на уровне советников, которая должна была состояться еще 28 августа, в ультимативной форме требуя от Киева внесения изменений в постановление ВР о местных выборах.
- Добавим, Москва блокирует переговорный процесс, по той причине, что Кремль настаивает на проведении выборов и на оккупированных районах Донбасса до вывода войск и ликвидации из документа пункта о российской агрессии в Украине.
- Ранее у Зеленского заявили, что у Киева есть подробный пошаговый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который согласован в Париже. О пунктах плана в ОП намерены рассказать украинцам.
- Тем временем военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, почему Украина не идет на силовой сценарий деоккупации Донбасса.