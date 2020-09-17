Россия срывает переговоры на Донбассе: у Кравчука рассказали об ультиматуме "ЛДНР"

Россия ждет результатов выборов президента США - Казанский/ УНИАН

Российская сторона фактически заблокировала переговоры по Донбассу, требуя голосования в Раде за нужные Москве законы относительно ОРДЛО. Теперь боевики утверждают, что они не пойдут на обмен пленными до тех пор, пока Киев не выполнит их политических требований.

Об этом написал представитель Донецка в делегации Украины в ТКГ по Донбассу Денис Казанский на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, ранее российские боевики шантажировали Киев обстрелом украинских позиций и нарушением режима прекращения огня, а теперь они оказывают давление по вопросу обмена пленными.

"Представитель группировки ДНР Никонорова прямым текстом говорит, что обмен будет возможным только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков. То есть, на своих пленных в украинских тюрьмах ЛДНР плевать. О них вообще никто не думает. Обмен пленными в ОРДЛО подают как некое одолжение Украине и требуют от нас политических шагов взамен. Причём, все это озвучиваться нарочито вызывающе, так чтобы спровоцировать перепалку", - отмечает Казанский, акцентируя внимание на том, что представители незаконных вооруженных формирований допускают неприемлемый уровень дискуссии в общении с ОБСЕ.

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Также он добавил, что Москва, очевидно, шантажирует Киев постановлением о местных выборах, которые назначены на 25 октября. Возможно, россияне хотят отложить вопрос Донбасса до тех пор, пока не состоятся выборы президента США.

"Почему Россия решила уцепиться за постановление ВР и заблокировать весь переговорный процесс - до конца не ясно. По одной из версий - в Москве ждут выборов в США, и в дальнейшем в зависимости от их результатов будут определять будущее ОРДЛО. Так что, видимо, до выборов в США ситуация так и будет оставаться подвешенной", - подчеркнул Денис Казанский.