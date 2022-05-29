Шесть шагов: Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО

Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО / РБК-Украина

Украина ожидает усиления санкций против России в результате встречи глав стран Североатлантического альянса, которая состоится 29 июня, сообщала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Сейчас Украина ожидает от стран Альянса:

торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;

закрытие всех возможностей для обхода санкций;

направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;

отказ от расчетов в российских рублях; отключение всех российских банков от SWIFT;

расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений;

запрет трансляции всех российских пропагандистских каналов.

"Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, направила сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами. Тысячи украинцев уже стали жертвами такой политики", - отметила Стефанишина.

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При этом она добавила, что Украина сейчас нуждается в поставках вооружения, которое позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению и поможет отбить все оккупированные Россией территории.

Стефанишина напомнила, что Украина подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в 2008 году. Никто ее не отзывал и она остается в силе.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам.

"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.

Позднее спикер Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал прогноз, согласно которому широкомасштабное контрнаступление ВСУ на занятые армией РФ территории Украины может начаться в середине июня.

По его словам, до конца мая-начала июня Киев должен получить тяжелое вооружение от Запада. После этого сформируют подразделения с целью наступательной операции.

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