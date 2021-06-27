Скандальный нардеп Илья Кива поздравил с Днем молодежи в "советской" шапке

Кива поздравил молодежь с праздником

Народный депутат Илья Кива поздравил украинцев с Днем молодежи и пожелал всегда оставаться молодыми в душе. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

Он отметил, что молодость – это состояние души, а не возраст, записав свое видеообращение в шапке с советской звездой, за которую на него открыли дело.

"Хочу всех поздравить с Днем молодежи. Ведь молодость это что? Это состояние души. Помните – "не стареют душой ветераны". От себя хочу пожелать: оставайтесь всегда верными своим принципам, боритесь за правду, и вас невозможно будет ни запугать, ни сломить. Мы обязательно все вместе победим. С праздником", – сказал Кива.

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Ранее Главред писал о том, что нардеп от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе". Его возмутил тот факт, что из-за его шапки с коммунистической символикой открыли дело.

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Кива написал, что "красная звезда не на шапке, а в сердце".

"Они долго комбинировали, но, так и не слепив пулю из г**на, пошли своим любимым примитивным путем: звезда есть, статья 436-1 есть (пропаганда коммунистической символики) от пяти до десяти, значит и приговор будет. Готов ли я, готов! Только этот судебный процесс будет фатальный для сегодняшнего фашистского режима Украины", – написал нардеп ОПЗЖ.