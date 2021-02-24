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Слуга народа резко обошла в рейтинге партий ОПЗЖ и ЕС

24 февраля 2021, 11:32
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Как показывает социологический опрос, партия президента Владимира Зеленского вернула себе ранее утраченные позиции в электоральных симпатиях украинцев.

Слуга народа
Слуга народа резко обошла в рейтинге партий ОПЗЖ и ЕС/ УНИАН

Если бы выборы в парламент проходили сейчас, то проходной барьер в 5% преодолели бы пять политических партий. Именно такие результаты показал опрос, который был проведен Социологической группой "Рейтинг" c 22 по 23 февраля нынешнего года.

В парламентском рейтинге вновь лидирует президентская партия Слуга народа. За нее проголосовали бы 19,7% из тех украинцев, кто уже определился с выбором и собирается голосовать. За партию Петра Порошенко Европейская солидарность отдали бы голоса 16,2% определившихся, за партию Оппозиционная платформа - За жизнь ‒ 14,2%, за партию Батькивщина ‒ 12%, за партию Украинская стратегия Гройсмана ‒ 5,1%.

Кроме того, на грани прохождения в парламент Радикальная партия Олега Ляшко (за нее намерены проголосовать 4,9% респондентов), а также у партии Сила и честь (за нее проголосовали бы 4,4% респондентов).

За партию Свобода проголосовали бы 3,8% респондентов, за партию Евгения Мураева Наши ‒ 3,5%, за партию Голос ‒ 3,3%, за партию Удар ‒ 3,2%, за партию Шария ‒ 3,2%, за партию За будущее ‒ 2,8%, за Народный фронт ‒ 1,9%.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В начале февраля опрос КМИС продемонстрировал опросом, что на первое место в рейтинге электоральных симпатий украинцев вышла партия Европейская солидарность Петра Порошенко – 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором.
  • На втором месте идет партия Оппозиционная платформа – За жизнь с уровнем поддержки 11,4% и 16,8% соответственно.
  • Партия Слуга народа оказалась на третьей позиции – 10,5% и 15,5%.
Слуга народа социологический опрос новости Украины Европейская солидарность ОПЗЖ
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