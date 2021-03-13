"Слуга народа" влип в скандал на съезде партии

Слуга народа попал в скандал

Народного депутата от Слуги наода Юрия Камельчука не пускали на съезд партии, из-за чего он поскандалил с охраной. Видео поделилась журналистка Радио Свобода Власта Лазур.

"Соответствующий бейдж для меня не выписали, он перепутан. Я не гость, я делегат. Вот и весь вопрос", – пояснил депутат.

Камельчук не зарегестрировался на съезд и просил пропустить его по удостоверению народного депутата, охрана же отказала.

Съезд "слуг народа" проходил в Киеве, в конгрессно-выставочном центре Парковый. Вход на территорию усиленно охраняет подразделение Нацгвардии. Внутри помещения стоят металлические рамки, а также дежурят сотрудники управления государственной охраны.