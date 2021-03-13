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"Слуга народа" влип в скандал на съезде партии

13 марта 2021, 20:34
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Народный избранник от Слуги народа на съезде партии поскандалил с одним из охранников, которые не хотел его пускать на мероприятие.

Слуга народа попал в скандал

Народного депутата от Слуги наода Юрия Камельчука не пускали на съезд партии, из-за чего он поскандалил с охраной. Видео поделилась журналистка Радио Свобода Власта Лазур.

"Соответствующий бейдж для меня не выписали, он перепутан. Я не гость, я делегат. Вот и весь вопрос", – пояснил депутат.

Камельчук не зарегестрировался на съезд и просил пропустить его по удостоверению народного депутата, охрана же отказала.

Съезд "слуг народа" проходил в Киеве, в конгрессно-выставочном центре Парковый. Вход на территорию усиленно охраняет подразделение Нацгвардии. Внутри помещения стоят металлические рамки, а также дежурят сотрудники управления государственной охраны.

  • Напомним, в январе 2019 года партия Слуга народа выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Зеленский весной 2019-го победил в избирательной гонке, его инаугурация в качестве шестого президента Украины состоялась 20 мая.
  • В марте 2021 года пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель выразила мнение, что он еще сам не определился, будет ли снова баллотироваться в президенты.
  • Новые очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году.

Слуга народа новости Украины Юрий Камельчук
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