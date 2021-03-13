В Слуге народа сказали, будут ли просить Зеленского снова идти в президенты

Президент сам скажет, будет ли бороться за должность во второй раз, отметил глава партии.
Народный депутат, глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что политсила будет просить нынешнего президента Владимира Зеленского во второй раз бороться за этот пост.
"Слуги народа" будут просить Зеленского идти на второй срок, рассказал нардеп на брифинге после съезда политсилы, который транслировал YouTube-канал Партія Слуга Народу.
Парламентарий и глава партии Александр Корниенко сказал, что президент сам скажет, будет ли снова участвовать в избирательной гонке.
"Придет время, и он (глава государства – Ред.) даст каждому украинцу ответ на это вопрос", – поделился народный избранник.
- Напомним, в январе 2019 года партия Слуга народа выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Зеленский весной 2019-го победил в избирательной гонке, его инаугурация в качестве шестого президента Украины состоялась 20 мая.
- В марте 2021 года пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель выразила мнение, что он еще сам не определился, будет ли снова баллотироваться в президенты.
- Новые очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году.
Автор: Екатерина Присяжнюк