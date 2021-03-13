В Слуге народа сказали, будут ли просить Зеленского снова идти в президенты

Слуга народа попросит Владимира Зеленского снова участвовать в выборах президента, поделился Давид Арахамия / УНИАН

Народный депутат, глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что политсила будет просить нынешнего президента Владимира Зеленского во второй раз бороться за этот пост.

"Слуги народа" будут просить Зеленского идти на второй срок, рассказал нардеп на брифинге после съезда политсилы, который транслировал YouTube-канал Партія Слуга Народу.

Парламентарий и глава партии Александр Корниенко сказал, что президент сам скажет, будет ли снова участвовать в избирательной гонке.

"Придет время, и он (глава государства – Ред.) даст каждому украинцу ответ на это вопрос", – поделился народный избранник.