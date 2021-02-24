"Слуги народа" резко высказались об акциях протеста в поддержку Стерненко

Парламентарии решительно призвали демонстрантов и правоохранителей придерживаться закона во время акций протеста.
Нардепы от Слуги народа резко высказались об акциях протеста, которые вспыхнули в Киеве после оглашения приговора одесскому активисту Сергею Стерненко. Текст заявления депутатской фракции был обнародован на странице в Facebook "слуги народа" и главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.
Депутаты призвали демонстрантов и правоохранителей придерживаться закона во время акций протеста. Парламентарии осудили действия участников протестов.
"Мы всегда поддерживаем реализацию политических прав украинцев в любых законных формах. Вместе с тем мы признаем, что демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении. Поэтому категорически осуждаем любые проявления насилия и не разделяем попытки использовать реализацию права на мирные собрания как способа давления на органы власти и суд во избежание отдельными лицами правосудия, которое также является основной демократии", – сказано в заявлении.
В то же время нардепы потребовали от правоохранителей "действовать согласно закону, но с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка".
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"А политиков, которые пытаются использовать в своих целях решение суда по делу Стерненко, призываем воздержаться от неразумной траты средств, сконцентрироваться на погашении своих обязательств перед нашим государством", – говорится в тексте.
Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
- По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.
- Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко подали заявление о переводе в кратчайшие сроки их подзащитного из Одесского СИЗО в Киев, поскольку считают, что есть реальная угроза для его жизни.
- Вечером 23 февраля сторонники активиста Сергея Стерненко собрались возле Офиса президента, чтобы провести акцию протеста против приговора активисту, после чего начались столкновения с силовиками.