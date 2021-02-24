"Слуги народа" резко высказались об акциях протеста в поддержку Стерненко

Слуги народа прошлись по акциям в поддержку Стерненко / УНИАН

Нардепы от Слуги народа резко высказались об акциях протеста, которые вспыхнули в Киеве после оглашения приговора одесскому активисту Сергею Стерненко. Текст заявления депутатской фракции был обнародован на странице в Facebook "слуги народа" и главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Депутаты призвали демонстрантов и правоохранителей придерживаться закона во время акций протеста. Парламентарии осудили действия участников протестов.

"Мы всегда поддерживаем реализацию политических прав украинцев в любых законных формах. Вместе с тем мы признаем, что демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении. Поэтому категорически осуждаем любые проявления насилия и не разделяем попытки использовать реализацию права на мирные собрания как способа давления на органы власти и суд во избежание отдельными лицами правосудия, которое также является основной демократии", – сказано в заявлении.

В то же время нардепы потребовали от правоохранителей "действовать согласно закону, но с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка".

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"А политиков, которые пытаются использовать в своих целях решение суда по делу Стерненко, призываем воздержаться от неразумной траты средств, сконцентрироваться на погашении своих обязательств перед нашим государством", – говорится в тексте.

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