Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой

Сторонники активиста пришли 23 февраля под Офис президента не для мирного митинга, убежден заместитель министра внутренних дел.
Сторонники осужденного на семь лет Сергея Стерненко вышли 23 февраля на Банковую не для мирного митинга, а для провокации правоохранителей, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Те, кто вчера вышел митинговать, у них была задача – провокационные действия на то, чтобы вызвать ненависть в полиции. Было нанесения ранения полицейскому и применение ему в глаза слезоточивым газом, срывали шлемы. Один шлем сожгли, тем самым нанесли материальный ущерб тем людям, кто платит налоги", – сказал Геращенко в эфире телеканала НАШ.
Он напомнил, что всех задержанных 23 февраля под ОП отпустили.
"Каждый может протестировать в нашей стране, без оружия, без нанесения телесных повреждений любому. Вчера это был протест, это было желание сделать столкновения с полицией. После того желание было, чтобы кого-то избили и после обвинить полицию, что мы нарушаем закон. Так не будет", – добавил замминистра.
Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
- По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.
- Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко подали заявление о переводе в кратчайшие сроки их подзащитного из Одесского СИЗО в Киев, поскольку считают, что есть реальная угроза для его жизни.
- Вечером 23 февраля сторонники активиста Сергея Стерненко собрались возле Офиса президента, чтобы провести акцию протеста против приговора активисту, после чего начались столкновения с силовиками.