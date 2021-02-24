Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой / УНИАН

Сторонники осужденного на семь лет Сергея Стерненко вышли 23 февраля на Банковую не для мирного митинга, а для провокации правоохранителей, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Те, кто вчера вышел митинговать, у них была задача – провокационные действия на то, чтобы вызвать ненависть в полиции. Было нанесения ранения полицейскому и применение ему в глаза слезоточивым газом, срывали шлемы. Один шлем сожгли, тем самым нанесли материальный ущерб тем людям, кто платит налоги", – сказал Геращенко в эфире телеканала НАШ.

Он напомнил, что всех задержанных 23 февраля под ОП отпустили.

"Каждый может протестировать в нашей стране, без оружия, без нанесения телесных повреждений любому. Вчера это был протест, это было желание сделать столкновения с полицией. После того желание было, чтобы кого-то избили и после обвинить полицию, что мы нарушаем закон. Так не будет", – добавил замминистра.

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