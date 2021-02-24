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Протесты на Банковой из-за приговора Стерненко: задержаны 24 человека

24 февраля 2021, 07:02

В ходе столкновений возле Офиса президента пострадали несколько десятков силовиков. У людей, которых задержали, взяли объяснения и отпустили.

В ходе акции протеста 23 февраля были задержаны 24 человека / Нацполиция

Во время протестов под Офисом президента из-за заключения Сергея Стерненко были задержаны 24 человека. Их всех уже отпустили. В ходе столкновений пострадали 27 правоохранителей.

"24 активных участников акции доставляли в управление полиции. У них отобрали объяснения и отпустили", - заявили в полиции.

Сообщается, что эти митингующие во время толкотни применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. Всего участие в протесте приняли более 2000 человек.

Как заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии УП, несколько правоохранителей получили травмы различной степени тяжести - некоторые получили ожоги глаз.

По его словам, силовики никак не препятствуют проведению акции, а реагируют только на нарушения.

По факту столкновений на улице Банковой в Киеве начато уголовные производства по статье "Сопротивление представителю правоохранительного органа".

Чуть позже стало известно, что количество пострадавших правоохранителей - 27. Также сообщается, что у людей, которых задержали, взяли объяснения и отпустили.

Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее:

23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.

По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.

Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко подали заявление о переводе в кратчайшие сроки их подзащитного из Одесского СИЗО в Киев, поскольку считают, что есть реальная угроза для его жизни.

Вечером 23 февраля сторонники активиста Сергея Стерненко собрались возле Офиса президента, чтобы провести акцию протеста против приговора активисту, после чего начались столкновения с силовиками.

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