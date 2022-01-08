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Белый дом будет обсуждать с Кремлем размещение своих ракет в Европе - иноСМИ

8 января 2022, 23:23
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Также в Америке намерены затронуть тему о масштабах военных учений.

США, Белый дом
Белый дом готов к переговорам с РФ / dailynews.kz

США заявили о готовности к обсуждению с Россией размещения своих ракет в Европе и планируют предложить для обсуждения тему о масштабах военных учений.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники, решение принято так, как эти вопросы беспокоят Москву.

Кроме этого, Соединенные Штатам будут пытаться выяснить, действительно ли Кремль готов пойти на деэскалацию относительно Украины, или выдвигает свои новые требования, чтобы затянуть процесс.

Также отмечается, что Вашингтон готов выслушать все предостережения и обеспокоенности Москвы, но при одном условии - лишь в обмен на то, что и позиция США будет услышана.

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Напомним, ранее вСША заявили о том, что не рассматривают возможность сокращения своих войск в Европе или смену позиции по этому вопросу.

Требования РФ

Ранее Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины. Также требуют отказаться от военной активности в Восточной Европе.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

В администрации американского президента заявили, что США не будут отвечать на ультиматумы Кремля относительно безопасности "по пунктам".

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