Пентагон жестко отверг ультиматум РФ: не планирует сокращать войска в Европе

Американские военные / Reuters

В США заявили о том, что не рассматривают возможность сокращения своих войск в Европе или смену позиции по этому вопросу.

Как подчеркнул в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби, Вашингтон не планирует менять численность своих военных в странах Балтии и Польше.

Он утверждает, что информация о возможном сокращении американских войск в Европе не соответствует действительности.

"Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу", - пояснил Кирби.

Он добавил, что США не планируют менять численность своих сил в прибалтийских странах и Польше.

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Накануне телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о подготовке предложений для предстоящих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе.

Ультиматум РФ

Ранее Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины. Также требуют отказаться от военной активности в Восточной Европе.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

В администрации американского президента заявили, что США не будут отвечать на ультиматумы Кремля относительно безопасности "по пунктам".

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