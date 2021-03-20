У Зеленского откровенно высказались о действиях сторонников Стерненко

Советник Офиса президента Михаил Подоляк.назвал действия сторонников активиста Сергея Стерненко вандализмом, который их дискредитирует.
В Офисе президента Владимира Зеленского уверены, то вандализм, который устроили сегодня вечером сторонники активиста Сергея Стерненко, дискредитирует участников акции протеста. Об этом вечером в субботу, 20 марта, в комментарии журналистам заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.
Он напомнил, что у Офиса президента почти каждый день происходят те или иные акции протеста, что является проявлением демократии.
"И большинство акций заканчиваются совершенно мирно, без каких-либо проявлений дикого, запредельного вандализма. Потому что между протестом и вандализмом – пропасть (…) Впрочем, сегодня мы увидели совсем иное. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения.", - сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что такая тактика дискредитирует самих организаторов протестов и "обнажает их скрытые страхи".
Протесты у Офиса президента:
- У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.