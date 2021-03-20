УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

У Зеленского откровенно высказались о действиях сторонников Стерненко

20 марта 2021, 23:01
Прослушать новость
Остановить

Советник Офиса президента Михаил Подоляк.назвал действия сторонников активиста Сергея Стерненко вандализмом, который их дискредитирует.

У Зеленского раскритиковали действия активистов / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского уверены, то вандализм, который устроили сегодня вечером сторонники активиста Сергея Стерненко, дискредитирует участников акции протеста. Об этом вечером в субботу, 20 марта, в комментарии журналистам заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что у Офиса президента почти каждый день происходят те или иные акции протеста, что является проявлением демократии.

"И большинство акций заканчиваются совершенно мирно, без каких-либо проявлений дикого, запредельного вандализма. Потому что между протестом и вандализмом – пропасть (…) Впрочем, сегодня мы увидели совсем иное. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения.", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что такая тактика дискредитирует самих организаторов протестов и "обнажает их скрытые страхи".

Протесты у Офиса президента:

  • У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
  • Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
  • Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
  • Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
  • Они также разбили окна и ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Слуга народа Михаил Подоляк Сергей Стерненко Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского откровенно высказались о действиях сторонников Стерненко». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный ударЗеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар Отмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосованиеОтмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосование Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на ДонбассеЭксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Аваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на ДонбассеАваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе Киев отреагировал на земельный указ Путина по КрымуКиев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму

Последние новости

23:15
У Авакова намекнули на руку Порошенко в организации погрома Офиса Зеленского
23:01
У Зеленского откровенно высказались о действиях сторонников Стерненко Видео
22:28
"Слуга народа" признался, почему Украина до сих пор не объявила войну РФ Видео
22:05
Беспорядки у Офиса Зеленского закончились салютом в честь Стерненко Видео
21:50
Врач бьет тревогу из-за ситуации в больницах для COVID-пациентов Видео
Реклама
21:20
Оккупанты Крыма вовсю готовят "боевые отряды Путина" Видео
20:57
У Авакова объяснили, почему копы не мешали "огненным" беспорядкам у ОП Видео
20:42
Угроза банкротства и встреча с мошенниками: детальный лунный календарь на апрель
20:38
Жена Дяди Жоры Наталья Мичковская перенесла операцию
20:25
Укроборонпром принял важное решение по активам Мотор Сичи Видео
20:14
Сторонники Стерненко разбили окна в ОП и забросали здание файерами Видео
20:05
В новом трейлере фильма Годзилла против Конга наконец показали монстров Видео
19:48
Комаровский пояснил, как родителям защитить детей от насильников
19:41
В КГГА не исключили остановку транспорта в локдаун и предупредили о коллапсе Видео
19:31
Шикарные брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
19:28
В Сети появился матерный "крик души" молодежи из "ЛДНР"
19:07
Ученые выяснили, есть ли связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca Видео
19:04
Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото
18:59
Переговоры США с Китаем закончились скандалом с взаимными обвинениями Видео
18:34
Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19 Видео
Реклама
18:33
В Кабмине объяснили, почему сделка США и ФРГ не спасет СП-2 Видео
18:27
Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне
18:19
В Кабмине анонсировали важное решение по транспорту в красной зоне Видео
17:47
Ведущую румынского канала в прямом эфире атаковала голая женщина с камнем Видео
17:32
Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением Видео
17:22
Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора
17:22
Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу Видео
16:59
Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену Видео
16:54
Порноактриса высказалась о своем уходе с шоу Холостяк 2021
16:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
16:35
Ахметов назвал главное условие для сохранения промышленности Украины
16:19
В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield Видео
16:10
Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca Видео
16:09
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
16:01
Эксперт объяснил, как Байден помог Путину Видео
15:46
Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2 Видео
15:24
Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны Видео
15:20
Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей" Видео
15:16
"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети
15:13
"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети
Реклама
14:34
Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу
14:26
"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко Видео
14:07
Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше Видео
14:01
Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму
13:52
В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове Видео
13:46
Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10 Видео
13:40
Весна началась: полезные традиции на весеннее равноденствие 2021 Видео
13:36
Экс-солистка Yuko ЮЮ выпустила развратный клип на песню Молоком Видео
13:14
У Путина выдвинули новую инициативу РФ по нормандскому формату Видео
13:06
Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять