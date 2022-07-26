Украина официально попросила у США "газовый ленд-лиз"

Кабмин, отопительный сезон / скриншот, УНИАН

Кабинет Министров обратился в Правительство США о предоставлении Украине "газового ленд-лиза".

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, с его помощью Украина стабильно пройдет отопительный сезон 2022-2023.

"Приняли обращение Правительства Украины к Правительству Соединенных Штатов Америки относительно предоставления нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия, дескать, собралась получать оплату за газ от стран ЕС только в рублях. По его словам, Москва приняла такое решение из-за санкций со стороны Запада, в результате которых российскому государству, мол, стало невыгодно получать выплаты в иностранной валюте.

Также сообщалось, что российская корпорация Газпром в последние дни резко сократила поставки газа в европейские страны, чтобы не дать им заполнить свои газохранилища и усилить давление на них в зимние месяцы. Возможен сценарий, при котором государства ЕС останутся без российского газа уже этой зимой, поскольку Россия может прекратить экспорт.

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