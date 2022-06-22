Россия на фоне войны с Украиной усиливает давление на ЕС и может обрубить поставка газа в Европу

Газпром сократил поставки газа в Европу, чтобы не дать странам возможности заполнить свои газовые хранилища на зиму / Коллаж УНИАН, Reuters

Российская корпорация Газпром в последние дни резко сократила поставки газа в европейские страны, чтобы не дать им заполнить свои газохранилища и усилить давление на них в зимние месяцы. Возможен сценарий, при котором государства ЕС останутся без российского газа уже этой зимой, поскольку Россия может прекратить экспорт. В такой ситуации Европе нужно снизить спрос на газ и сохранить работу старых атомных электростанций. Об этом заявил руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что ситуация в энергетической сфере Европы на фоне войны России против Украины может ухудшиться. Следует быть готовыми к возможному сценарию, при котором Москва полностью остановит поставки газа в страны ЕС уже этой зимой.

Читайте такжеПолное эмбарго на газ из России: Украина откажется от закупок в ЕС и будет покупать топливо в США"Европа должна быть готова на случай, если российский газ будет полностью отключен. Чем ближе мы приближаемся к зиме, тем больше понимаем намерения России", - объяснил эксперт.

По мнению Бирола, Москва уже сейчас сокращает экспорт газа в страны Европы, чтобы не позволить европейским государствам заполнить свои газовые хранилища на достаточном уровне, а также усилить свои механизмы влияния на них зимой.

Поэтому он призывает Брюссель принять меры, направленные на снижение спроса на газ и сохранение работы старых атомных электростанций, отключение которых планировалось ранее.

"Чрезвычайные меры, предпринятые европейскими странами на этой неделе для уменьшения спроса на газ, такие как запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения роста выбросов углерода", - подчеркнул Фатих Бирол.

Смотрите видео ТСН – какие страны Европы готовы платить России за газ в рублях

Газовый шантаж Европы со стороны России

Глава Кремля Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия, дескать, собралась получать оплату за газ от стран ЕС только в рублях. По его словам, Москва приняла такое решение из-за санкций со стороны Запада, в результате которых российскому государству, мол, стало невыгодно получать выплаты в иностранной валюте.

Большая семерка резко отвергла требование РФ получать деньги за газ в рублях. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заметил, что такое требование противоречит контрактам, согласно которым европейцы не обязаны платить Москве за топливо в рублях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва может перекрыть поставки газа в Европу, если Запад откажется платить в рублях.

31 марта Путин подписал указ, предусматривающий, мол, поступление денег за поставки газа для "недружественных стран" в рублях. Германия и Франция резко выступили против этого.

В итоге Россия отступила от своих требований. Содержание документа по газовым расчетам с Западом значительно отличалось от тех заявлений, которые ранее звучали в Кремле. Компании Европы по-прежнему будут платить Москве за газ в евро.

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