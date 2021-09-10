"Украинцы нам братний народ": Лавров заявил о готовности России к возобновлению отношений с Украиной

Лавров заявил о готовности РФ "общаться" с Украиной / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал "сенсационное" заявление. Он заговорил об отношениях двух "братних" народов - России и Украины.

Лавров заявил, что Россия готова восстановить отношения с Украиной. Более того, по его словам, российская сторона "постоянно подчеркивает свою готовность".

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - такое высказывание он обнародовал на форуме "Вся Россия - 2021".

Кроме того, Лавров вспомнил и об отношениях с Западом. Он отметил, что Россия готова в любой момент, "хоть завтра", восстанавливать отношения с Европой. Однако пока, как выразился Лавров, Москва не видит уверенности в таком партнерстве.

Читайте такжеНицой рассказала, зачем и для кого Путин написал статью об УкраинеНапомним, 13 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Путин считает Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ разразился сетованиями - у Путина есть время для написания статей об украинском государстве, однако нет возможности провести встречу на высшем уровне.