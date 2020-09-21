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Ультиматум от России: Фокин сделал заявление о выборах в ОРДЛО

21 сентября 2020, 19:15

Фокин не понимает, почему Киев не проводит выборы на подконтрольных районах Донбасса.

Витольд Фокин
Фокин рассказал, как решить вопрос с постановлением Рады о местных выборах/ gordon.ua

Украина могла бы прописать в постановление о местных выборах какую-либо конкретную дату проведения избирательного процесса в отдельных районах Донбасса. В таком случае Россия и подконтрольные ей боевики не смогли бы что-то предъявить Киеву.

Об этом заявил заместитель главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью Украинскому радио.

По словам политика, Украина должна в первую очередь провести выборы на подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей. Люди, которые живут на этих территориях, должны иметь право выбора.

"Почему, на каких основаниях лишены возможности использовать конституционное право почти полмиллиона граждан? Я не могу понять, как это пояснить нашим контрагентам по переговорам", - сказал Фокин.

Кроме того, он считает, что ситуацию с проведением выборов в ОРДЛО можно решить, если Рада изменит постановление о местных выборах 25 октября, добавив в него пункт о проведении избирательного процесса в этих районах, "условно говоря, 25 марта".

По мнению политика, тогда никаких претензий к Киеву не будет

"Отпали бы все попытки высказать претензии к Украине. Это наша прерогатива, наше право назначать выборы, когда мы считаем необходимым", - подчеркнул Витольд Фокин.Читайте такжеКак и когда пройдут выборы на оккупированном Донбассе: Кравчук расставил точки над "і"

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