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В Беларуси озвучили условия отмены "торговой войны" против Украины

28 мая 2021, 20:43

Лицензирование на украинские товары будет снято при условии, что Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции Беларуси.

Украина, Беларусь
Беларусь назвала условие отмены лицензий на импорт / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали условие отмены обязательного лицензирования на импорт украинских товаров, которое было введено сегодня, пишет пресс-служба МИД Беларуси.

Первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов отметил, что лицензирование на украинские товары будет снято при условии, что Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции Беларуси.

"Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - заявил Гурьянов.

Торговые ограничения между Беларусью и Украиной - о чем ранее писал Главред:

  • Как известно, Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.
  • Под действие пошлины попадет импорт автобусов (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовиков с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделаны для автомобильных шасси).
  • Кроме того, пошлина вводится в грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.
  • Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии.

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