В Беларуси озвучили условия отмены "торговой войны" против Украины

Лицензирование на украинские товары будет снято при условии, что Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции Беларуси.
В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали условие отмены обязательного лицензирования на импорт украинских товаров, которое было введено сегодня, пишет пресс-служба МИД Беларуси.
Первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов отметил, что лицензирование на украинские товары будет снято при условии, что Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции Беларуси.
"Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - заявил Гурьянов.
Торговые ограничения между Беларусью и Украиной - о чем ранее писал Главред:
- Как известно, Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.
- Под действие пошлины попадет импорт автобусов (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовиков с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделаны для автомобильных шасси).
- Кроме того, пошлина вводится в грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.
- Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии.