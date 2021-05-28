В Беларуси озвучили условия отмены "торговой войны" против Украины

Беларусь назвала условие отмены лицензий на импорт / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали условие отмены обязательного лицензирования на импорт украинских товаров, которое было введено сегодня, пишет пресс-служба МИД Беларуси.

Первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов отметил, что лицензирование на украинские товары будет снято при условии, что Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции Беларуси.

"Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - заявил Гурьянов.

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