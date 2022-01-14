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В Белом доме подтвердили наличие данных о подготовке РФ провокации на Донбассе

14 января 2022, 22:09

По информации Вашингтона, российские военные планируют начать провокации за несколько недель до вторжения РФ в Украину

Джен Псаки
Джен Псаки подтвердила информацию о возможной провокации РФ / Reuters

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Во время брифинга она заявила, что у США есть данные о том, что Россия разместила на востоке Украины группу оперативников, обученных вести боевые действия в городских условиях и использовать взрывчатку. Цель их действий — сфабриковать повод для вторжения в Украину. По словам Псаки, "оперативники" могут провести ряд актов саботажа против российских марионеточных сил на Донбассе.

Также у США есть данные о том, что российские агенты влияния уже начали распространять в СМИ и соцсетях фейки о якобы провокациях с украинской стороны. Псаки подчеркнула, что Россия уже использовала такой сценарий в 2014 году.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также подтвердил информацию о том, что Россия "активно работает над предлогом для потенциального вторжения в Украину". Провокация может выглядеть как нападение на русскоязычных людей в Украине.

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Россия готовит провокацию для оправдания нападения на Украину

Сегодня Главред сообщал о том, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину, пишет CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

По словам чиновника, указанные оперативники прошли подготовку по ведению боевых действий в городских условиях с использованием взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против подконтрольных РФ боевиков.

Представитель США заявил, что администрация Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, "которое приведет к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей".

Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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