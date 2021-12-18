В МИД России считают "неуместными" требования гарантий ненападения на Украину

Россия снова обвинила Украину / УНИАН

В Москве считают неуместными требования США и НАТО по "каким-то мерам" и гарантиям ненападения на Украину. Кроме того, в Кремле утверждают, что РФ "дала эти требования еще Будапештскому меморандуму", заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они требуют от нас каких-то мер на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, так и формой такого рода требований", - заявил Рябков, отвечая на вопрос о гарантии ненапада на Украину.

Также он подчеркнул, что "требования неуместны".

"Все соответствующие гарантии мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", - добавил Рябков и обвинил Киев "за попустительство западных покровителей" и извращение смысла Будапештского меморандума.

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Напомним, в пятницу, 17 декабря МИД России опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности". Отмечалось, что их требует Владимир Путин от НАТО. Также было указано, что Москва уже передала их Вашингтону.

О чем идет речь в проекте

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

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