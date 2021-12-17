Ответ за НАТО: Украина выдвинула Кремлю жесткий ультиматум

В МИД Украины поставили ультиматум РФ / УНИАН

В МИД Украины официально отреагировали на распространенные МИД РФ проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности".

Прокомментировал новость спикер украинского ведомства Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

По его словам, только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе вступления Украины в Альянс.

"Такую же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс, что подтверждается, в частности, в его заявлении от 16 декабря 2021 года. Это касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в том числе в сфере военного сотрудничества", - заявил Николенко.

Также он подчеркнул, что главной проблемой безопасности евроатлантического пространства является вооруженная агрессия страны-соседа и размещение российских войск, как вдоль границы Украины, так и на ее оккупированных территориях.

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"Именно сворачивание эскалации и прекращение начатого Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", - добавил спикер.

Кроме того, Николенко назвал первые конструктивные шаги, которые должна предпринять РФ, для достижения этой цели.

"Призываем Россию… безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас приступить к выполнению Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата, в частности общих согласованных выводов саммита Нормандской четверки 2019 года, касающихся, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, продолжение процесса разминирования, выполнение политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытие и обеспечение надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведение последующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмен соответствующими списками", - заявил спикер МИД.

Как известно, в пятницу, 17 декабря МИД России опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности". Отмечалось, что их требует Владимир Путин от НАТО. Также было указано, что Москва уже передала их Вашингтону.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложения, направленные Россией в адрес Альянса по поводу договоренностей, в которых предлагается зафиксировать отказ от приема Украины в Североатлантический блок.

О чем идет речь в проекте

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

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