В НАТО существуют договоренности о воздержании от поставок некоторого оружия в Украину - СМИ

Таким образом в Альянсе пытаются избежать войны с Россией.
Страны-члены НАТО неформально договорились о воздержании от поставок Украине некоторых видов тяжелого вооружения.
Таким образом страны альянса хотят свести к минимумуриск прямой военной конфронтации с Россией, пишет немецкое агентство DPA.
Поставки западных боевых танков и боевых самолетов РФ может расценить как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись, говорится в материале.
По информации парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ), об этой неформальной договоренности знают в Берлине.
По словам представителя НАТО, все решения о поставках вооружения в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов.
Дипломаты, они пока придерживались неформальных договоренностей — еще и потому, что в противном случае им пришлось бы опасаться, что они не получат полной поддержки своих партнеров по альянсу в случае нападения России.
Читайте также"Оружие в РФ сейчас очень востребовано": в Беларуси цинично заявили, как помогают РоссииИменно по этой причине Польша, например, более двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину истребителей МиГ-29 советской разработки.
Поставки оружия в Украину: Германия "тянет кота за хвост"
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях Давосского форума заявил, что получение немецких танков Leopard остается в мечтах украинской армии, а наиболее реалистичным сценарием является то, что Украина получит от Германии бронетранспортеры Marder.
Также сообщалось, что посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.
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