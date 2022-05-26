В НАТО существуют договоренности о воздержании от поставок некоторого оружия в Украину - СМИ

В НАТО существуют договоренности о воздержании от поставок некоторого оружия в Украину / скриншот

Страны-члены НАТО неформально договорились о воздержании от поставок Украине некоторых видов тяжелого вооружения.

Таким образом страны альянса хотят свести к минимумуриск прямой военной конфронтации с Россией, пишет немецкое агентство DPA .

Поставки западных боевых танков и боевых самолетов РФ может расценить как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись, говорится в материале.

По информации парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ), об этой неформальной договоренности знают в Берлине.

По словам представителя НАТО, все решения о поставках вооружения в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов.

Дипломаты, они пока придерживались неформальных договоренностей — еще и потому, что в противном случае им пришлось бы опасаться, что они не получат полной поддержки своих партнеров по альянсу в случае нападения России.

Читайте также"Оружие в РФ сейчас очень востребовано": в Беларуси цинично заявили, как помогают РоссииИменно по этой причине Польша, например, более двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину истребителей МиГ-29 советской разработки.

Поставки оружия в Украину: Германия "тянет кота за хвост"

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях Давосского форума заявил, что получение немецких танков Leopard остается в мечтах украинской армии, а наиболее реалистичным сценарием является то, что Украина получит от Германии бронетранспортеры Marder.

Также сообщалось, что посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

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