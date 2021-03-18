В ОБСЕ опасаются заявлений РФ и Украины об эскалации войны на Донбассе

В зоне конфликта на Донбассе с ноября прошлого года наблюдается ухудшение ситуации с режимом тишины, сказала Хайди Грау.
Россия и Украина в последнее время стали все чаще обвинять друг друга в готовности пойти на силовое разрешение вооруженной конфронтации на Донбассе. Участники процесса должны воздержаться от провокационных заявлений с целью сохранения переговоров. В зоне конфликта еще с ноября 2020 года наблюдается увеличение числа нарушений перемирия, однако в целом режим тишины сохраняется, сказала спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау по итогам онлайн-заседания ТКГ, сообщает пресс-служба организации.
По ее словам, стороны конфликта на территории Донецкой и Луганской областей должны прекратить риторику, которая содержит обвинения в намерениях урегулировать конфликт силовым путем.Читайте такжеЭксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе
"Всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности", - отметила Грау, добавив, что такие заявления негативно сказываются на переговорном процессе.
Также она добавила, что с ноября прошлого года в зоне вооруженной конфронтации наблюдается ухудшение ситуации с соблюдением режима тишины. Нарушение режима прекращения огня оказывает неблагоприятное влияние на местное население.
Однако Грау подчеркнула, что несмотря на нарушения, в целом стремление к сохранению режима прекращения огня продолжает сохраняться.Читайте такжеАрахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе
Ситуация на Донбассе
- Российские гибридные войска "ДНР" 3 марта заявили о том, что они получили разрешение открывать "упреждающий огонь" в направлении позиций украинской армии на Донбассе.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук в ответ сказал, что российская сторона, таким образом, в одностороннем порядке пытается выйти из режима прекращения огня на Донбассе. Подобные действия ставят под угрозу выполнение Минских соглашений.
- 4 марта спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в нарушении перемирия на Донбассе. Он напомнил о влиянии РФ на боевиков "ЛДНР" и подчеркнул, что Россия примет меры, если Киев перейдет красную черту.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта в ответ сделал заявление о том, что Россия и подконтрольные российскому государству "ЛДНР" фактически заблокировали переговоры в рамках ТКГ. Он подчеркнул намерения Украины соблюдать перемирие, однако предупредил, что в случае провокаций ВСУ готовы нанести ответный удар.