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В ОБСЕ опасаются заявлений РФ и Украины об эскалации войны на Донбассе

18 марта 2021, 08:18
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В зоне конфликта на Донбассе с ноября прошлого года наблюдается ухудшение ситуации с режимом тишины, сказала Хайди Грау.

Война на Донбассе
В ОБСЕ призвали Россию и Украину воздержаться от заявлений об эскалации войны на Донбассе / УНИАН

Россия и Украина в последнее время стали все чаще обвинять друг друга в готовности пойти на силовое разрешение вооруженной конфронтации на Донбассе. Участники процесса должны воздержаться от провокационных заявлений с целью сохранения переговоров. В зоне конфликта еще с ноября 2020 года наблюдается увеличение числа нарушений перемирия, однако в целом режим тишины сохраняется, сказала спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау по итогам онлайн-заседания ТКГ, сообщает пресс-служба организации.

По ее словам, стороны конфликта на территории Донецкой и Луганской областей должны прекратить риторику, которая содержит обвинения в намерениях урегулировать конфликт силовым путем.Читайте такжеЭксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе

"Всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности", - отметила Грау, добавив, что такие заявления негативно сказываются на переговорном процессе.

Также она добавила, что с ноября прошлого года в зоне вооруженной конфронтации наблюдается ухудшение ситуации с соблюдением режима тишины. Нарушение режима прекращения огня оказывает неблагоприятное влияние на местное население.

Однако Грау подчеркнула, что несмотря на нарушения, в целом стремление к сохранению режима прекращения огня продолжает сохраняться.Читайте такжеАрахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе

Ситуация на Донбассе

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