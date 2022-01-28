В ОП рассказали, был ли спор между Байденом и Зеленским

Байден провел телефонный разговор с Зеленским / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сообщения о разговоре президентов США и Украины со ссылкой на анонимные источники "полностью расходятся с фактами".

Подоляк в комментарии "УП" отметил, что обе стороны переговоров уже опровергли слухи о "неудачных" переговорах лидеров стран.

"Сразу после разговора президентов были опубликованы официальные сообщения о содержании разговора. Сразу же после появления первых ложных описаний разговора президентов были опубликованы и официальные опровержения таких описаний. Это факты", - подчеркнул советник главы ОП.

Также он отметил, что почти ежедневно со ссылкой на анонимные источники появляются сообщения, полностью расходящиеся с реальностью.

Читайте такжеЗеленский обсудил з Байденом "конкретные шаги" финансовой поддержки Украины"Что, безусловно, является проявлением различных информационно-пропагандистских войн. Именно такие фейки и являются одним из основных питателей напряжения, они подталкивают войну как идею. На самом деле, разговор президентов Зеленского и Байдена был очень конструктивным, деловым, он касался конкретных практических вещей", - подытожил Подоляк.

"Неудачный" разговор Байдена и Зеленского

Ранее CNN сообщило, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена якобы прошли "не очень хорошо". Лидеры государств не сошлись во мнениях относительно "уровней риска" российской атаки.

В Белом доме эту информацию опровергают, отмечая, что анонимные источники "распространяют неправдивую информацию".