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CNN заявил, что переговоры Байдена и Зеленского "не удались", Белый дом и Банковая опровергли

28 января 2022, 10:15
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Лидеры государств якобы не сошлись во мнениях относительно "уровней риска" российской атаки.

Зеленский
Зеленский провел переговоры с Байденом / Фото president.gov.uа

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена якобы прошли "не очень хорошо". Лидеры государств не сошлись во мнениях относительно "уровней риска" российской атаки.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. При этом в Белом доме эту информацию опровергают, отмечая, что анонимные источники "распространяют неправдивую информацию".

По данным CNN, во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал "долгим и откровенным", Байден предупредил своего украинского коллегу, что вторжение России теперь практически неизбежно. Зеленский, в свою очередь, отметил, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной", и нет уверенности в том, что нападение состоится.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила, что анонимные источники "лгут".

"Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что Россия может вторгнуться в Украину в феврале. Он заявил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны", - сказала Хорн.

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В службе национальной безопасности США уточнили, что разговор Байдена и Зеленского в четверг, 27 января, продолжался в течение одного часа и 20 минут. Чиновник назвал этот звонок "долгим и серьезным", но "продуктивным", поскольку Байден и Зеленский обсудили недавнюю агрессию России.

Байден сказал Зеленскому, что официальные лица США предположили потенциальное вторжение России в феврале, но не сказал, что это точно произойдет.

В расшифровке звонка Белого дома говорится, что Байден "подтвердил" Зеленскому, что Соединенные Штаты "решительно отреагируют, если Россия продолжит вторжение в Украину". Байден также заявил, что США изучат "дополнительную макроэкономическую поддержку", чтобы помочь украинской экономике в результате наращивания военной мощи России.

"Президент Байден отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов на развитие и гуманитарную помощь в прошлом году и изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России", — заявил Белый дом.

Читайте также"Грудью закрыть родную землю": Кравчук эмоциально обратился к украинцам из-за вторжения РФТем временем президент Зеленский написал в Twitter, что у них с Байденом был долгий разговор, в ходе которого они "обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее". Президент Украины сказал, что поблагодарил Байдена за постоянную военную помощь и сказал, что "также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины".

Однако высокопоставленный украинский чиновник сообщил CNN, что Байден якобы заявил, что Украине не будет предоставлено значительно больше военной помощи.

По словам чиновника, Зеленский предупредил своего американского коллегу об экономических последствиях паники. Он также сказал, что украинская разведка иначе видит угрозу.

Украинский лидер также якобы указал на недавний прорыв в переговорах с Россией в Париже, заявив, что надеется, что соглашение о прекращении огня с боевиками на востоке Украины будет сохранено. Он также сказал, что потребуются еще переговоры между США, Россией и НАТО, прежде чем дипломатические усилия будут исчерпаны.

Тем временем пресс-секретарь Зеленского также отрицает слова анонимного источника канала.

"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", - написал в Facebook Сергей Никифоров.

По его словам, корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

Как сообщал Главред, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. По его словам, уже было три поставки.

При этом Кирби отметил, что продолжается наращивание российских военных и техники вдоль границы с Украиной.

"Мы продолжаем наблюдать, в том числе за последние 24 часа, дальнейшее накопление боевых сил россиян в западной части их страны и в Беларуси", — сказал представитель Пентагона.

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