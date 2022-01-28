Зеленский обсудил з Байденом "конкретные шаги" финансовой поддержки Украины

Зеленский выразил благодарность США и лично президенту за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе встречи лидеры обсудили шаги по оказанию финансовой помощи Украине.
Как сообщается на сайте президента Украины, во время телефонного разговора с Байденом Зеленский отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности страны в нынешней ситуации.
"Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций", - говорится в сообщении.
В ходе разговора Зеленский выразил благодарность США за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство Штатов в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии.
Как сообщал Главред, 27 января президенты США и Украины провели телефонный разговор. Речь шла об угрозе вторжения России в Украину. При это Байден выразил поддержку Украины и обещал отреагировать вместе с союзниками на российскую агрессию.
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