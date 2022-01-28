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США анонсировали новую поддержку Украины: Белый дом раскрыл детали переговоров с Зеленским

28 января 2022, 07:46
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Украина может получить дополнительную макроэкономическую поддержку США.

Джо Байден
Джо Байден провел переговоры с Владимиром Зеленским / twitter.com/Kevinliptakcnn

США изучают возможность предоставления Украине дополнительной макроэкономической поддержки.

Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщила пресс-службы Белого дома.

Американская сторона может пойти на такой шаг из-за "давления, вызванного наращиванием военной мощи России", — сказано в сообщении.

Байден в ходе беседы отметил, что Вашингтон за прошлый год уже предоставили Киеву более $500 млн, которые будут потрачены на гуманитарные цели и цели развития.

Президент США также подтвердил поддержку усилий по урегулированию конфликта на Донбассе путем переговоров в "нормандском формате". По словам Байдена, американское посольство в Киеве продолжает работать в прежнем формате, несмотря на отъезд членов семей дипломатов.

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"Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

США созывают заседание СБ ООН из-за угроз РФ

Совет Безопасности ООН соберется 31 января по инициативе США для обсуждения "угрожающего поведения России", направленного против Украины. Об этом в Twitter сообщило американское представительство в организации.

"Более 100 тыс. российских военнослужащих размещены на границе с Украиной, Россия также участвует в других дестабилизирующих действиях, направленных против Украины, что создает явную угрозу международному миру, безопасности и Уставу ООН", — говорится в заявлении представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд также заявила, что Вашингтон использует дипломатию для деэскалации в текущем кризисе вокруг Украины, который является "серьезной угрозой европейскому и глобальному миру". Совбез ООН является самой важной площадкой для дипломатии, указала она.

Представитель США в ООН призвала членов Совбеза внимательно изучить происходящее и рассмотреть, "что поставлено на карту для Украины, России и Европы". "Сейчас не время ждать и наблюдать", — подчеркнула дипломат.

Напомним, 27 января президенты США и Украины провели телефонный разговор. Речь шла об угрозе вторжения России в Украину. При это Байден выразил поддержку Украины и обещал отреагировать вместе с союзниками на российскую агрессию.

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