Пентагон пообещал, что США увеличат военную помощь Украине

США продолжат оказывать помощь Украине / Reuters

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. По его словам, уже было три поставки.

"Мы только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи (Украине, - ред). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше", - сказал представитель Минобороны США, пишет Интерфакс.

Он добавил, что США наблюдают нарастающую численность боевых сил, разворачиваемых россиянами в западной части своей страны и в Беларуси.

"Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны", - добавил Кирби.

Представитель Пентагона сообщил, что несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине. К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боевой готовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.

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Американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не в Украину, уточнил Кирби.

При этом он добавил, что в настоящее время на территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии, которые находятся в западной Украине, далеко от восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.

"Я не собираюсь рассуждать о том, что мы будем или не будем делать, если произойдет вторжение" - заявил представитель Минобороны США, но заверил, что будут приняты "все надлежащие и правильные решения, чтобы обеспечить безопасность наших людей в любом случае".

Как сообщал Главред, 25 января в международный аэропорт Борисполь прибыла новая партия военной помощи от США для Вооруженных сил Украины. Как уточнила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, это техническая помощь.

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