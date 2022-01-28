Пентагон пообещал, что США увеличат военную помощь Украине

На территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии США. Они консультируют украинских военных.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. По его словам, уже было три поставки.
"Мы только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи (Украине, - ред). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше", - сказал представитель Минобороны США, пишет Интерфакс.
Он добавил, что США наблюдают нарастающую численность боевых сил, разворачиваемых россиянами в западной части своей страны и в Беларуси.
"Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны", - добавил Кирби.
Представитель Пентагона сообщил, что несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине. К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боевой готовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.
Американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не в Украину, уточнил Кирби.
При этом он добавил, что в настоящее время на территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии, которые находятся в западной Украине, далеко от восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.
"Я не собираюсь рассуждать о том, что мы будем или не будем делать, если произойдет вторжение" - заявил представитель Минобороны США, но заверил, что будут приняты "все надлежащие и правильные решения, чтобы обеспечить безопасность наших людей в любом случае".
Как сообщал Главред, 25 января в международный аэропорт Борисполь прибыла новая партия военной помощи от США для Вооруженных сил Украины. Как уточнила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, это техническая помощь.
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