Оборудование и боеприпасы для ВСУ: в Украину прибыла новая партия военной помощи от США

Военная помощь / facebook.com/ganna.maliar

25 января в международный аэропорт Борисполь прибыла новая партия военной помощи от США для Вооруженных сил Украины.

Как уточнила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, это техническая помощь.

"Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в международном аэропорту "Борисполь". В пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. Укрепляем обороноспособность!", - говорит замминистра.

Как пояснили в военном ведомстве, это часть оборонной помощи в рамках пакета на общую сумму в 200 млн. грн.

Маляр поблагодарила американских партнеров за поддержку и практическую помощь.

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"Вместе мы сильнее, а мир безопаснее!", - говорит замминистра.

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Отметим, накануне Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

Ранее в Польше пообещали помочь Украине в случае нападения России. Украина не хочет быть частью "русского мира", и другие государства должны ее в этом поддерживать, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Также он подчеркнул, что НАТО должно усилить политику сдерживания в Европе.

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