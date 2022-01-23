В Украину прибыло более 80 тонн летального оружия из США

В Украину прибыло более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности.
Вечером, 23 января, в Киев прибыл второй самолет США с летальным оружием для нужд Вооруженных сил Украины.
Как сообщил глава Минобороны Алексей Резников, в столичном аэропорту приземлилась "вторая птичка" с американским вооружением на борту.
По словам Алексея Резникова, самолет перевозил более 80 тонн оружия, которое предназначено для украинской армии в условиях возможного вторжения РФ в Украину.
"Вторая птичка в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец. Груз прибыл под надежной охраной", - добавил глава Министерства обороны в своем микроблоге.
Партия американского оружия, доставленного в Украину 22 января, включала ПТРК Javelin и реактивные термобарические гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров.
Отметим, накануне Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.
Ранее в Польше пообещали помочь Украине в случае нападения России. Украина не хочет быть частью "русского мира", и другие государства должны ее в этом поддерживать, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Также он подчеркнул, что НАТО должно усилить политику сдерживания в Европе.
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