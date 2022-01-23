Взрывать бункеры и уничтожать танки: США вооружили Украину Javelin, гранатометами и огнеметами

/ dvidshub.net

Соединенные Штаты передали Украине новую партия оружия, среди которого - ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D.

По данным портала DVIDS Минобороны США, очередная партия вооружения и боеприпасов прибыла в Украину в ночь на 22 января.

"Военные и гражданские лица 436-й эскадрильи воздушной базы раскладывают на поддонах боеприпасы, вооружение и другое оборудование, которые направляются в Украину во время зарубежной военной миссии", – говорится в сообщении.

Отметим, что партия американского оружия, доставленного в Украину 22 января, включала ПТРК Javelin и реактивные термобарические гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров.

/ dvidshub.net

На фото американского оружия для Украины - транспортировочные тубусы из ПТРК Javelin, а также облегченные одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SMAW-D ("одноразовый").

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/ dvidshub.net

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