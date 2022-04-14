В Раде прекратила работу фракция ОПЗЖ: решение СНБО выполнено

Фракция ОПЗЖ / Facebook Ю.Бойко

В украинском парламенте с трибуны зачитали решение СНБО о приостановлении деятельности фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" .Об этом 14 апреля в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк

По его словам, в ходе заседания было объявлено решение СНБО о приостановлении деятельности "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также деятельности фракции ОПЗЖ в украинском парламенте.

Железняк уточнил, что перед оглашением документа нардепы Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич заявили, что выходят из ОПЗЖ.

К слову, ранее тот официально анонсировал намерения создать в Раде депутатскую группу на руинах фракции ОПЗЖ.

До начала полномасштабного российского вторжения в состав фракции входило 44 народных избранника, но после 24 февраля они начали массово из нее уходить.

В марте из фракции вышли Игорь Абрамович, Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Татьяна Плачкова, Наталья Приходько, Вадим Столар и Александр Фельдман. Позже оттуда исключили и скандального Илью Киву, который сбежал и прячется сейчас в Москве.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в условиях войны России против Украины решением СНБО приостановлена деятельность ряда политических партий, у которых есть связи со страной-агрессором. Об этом глава государства заявил в своем видеобращении.

Деятельность партий приостановлена на все время действия военного положения.

"Решением СНБО на время действия военного положения приостанавливается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо", — заявил Зеленский.

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