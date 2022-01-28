В Республиканской партии США требуют опубликовать стенограмму разговора Байдена и Зеленского

Джо Байден / Фото Reuters

Республиканцы в Палате представителей обратились к президенту Джо Байдену с просьбой обнародовать стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о беседе о возможном вторжении России в страну.

Данное требование появилось после того, как Белый дом и правительство Украины оспорили репортаж CNN , в котором высокопоставленный украинский чиновник написал в сети, что звонок "не прошел хорошо".

Также республиканцы указывают на видеозапись выступления Байдена в 2019 году с призывом к тогдашнему президенту Дональду Трампу опубликовать расшифровку его телефонного разговора с Зеленским.

В Твиттер-аккаунте республиканцев в четверг, 28 января, появилась серия твитов с требованием, чтобы Байден опубликовал стенограмму и примеры того, как он сам ранее призывал это сделать Трампа.

"Байден ДОЛЖЕН #ReleaseTheTranscript", - пишут в сети с ретвитом на видео 2019 года, на котором представитель Адам Шифф разговаривает с Джейком Таппером из CNN.

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Также партия ссылается на отчет CNN, в котором цитируется высокопоставленный украинский чиновник. Белый дом решительно оспорил отчет, заявив, что анонимные источники "распускают ложь".

"Я призываю президента опубликовать стенограмму разговора. Пусть все услышат, что это такое. Пусть Палата увидит это и увидит, что он сделал. Вот к чему я призываю", - сказал тогда Байден.

"Теперь твоя очередь @JoeBiden . #ReleaseTheTranscript", - пишут республиканцы.

Как известно, на то время телефонный разговор между Трампом и Зеленским стал предметом жалобы разоблачителя и привел к первому импичменту бывшего президента США в 2019 году. Позже выяснилось, что разоблачителем был подполковник Александр Виндман.

Стенограмма звонка показала, что Трамп попросил Зеленского провести расследование в отношении Байдена, который на то время был бывшим вице-президентом и считался сильным претендентом на выдвижение в президенты от Демократической партии.

Теперь речь идет о том, что война в Украине поставит силы США и России под угрозу столкновений по всему миру, а CNN сообщил, что высокопоставленный украинский чиновник заявил, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским связан с разногласиями по поводу "уровней риска" российской атаки. Сообщается, что Байден предупредил , что о "неизбежном" нападении, но украинский президент не был уверен, что оно произойдет.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн позже заявила CNN, что "анонимные источники распускают ложь".

"Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале . Он заявил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого - полная ложь", - сказала Хорн.

Правительство Украины также оспорило отчет CNN.

"В соцсетях появились сообщения о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы "высокопоставленного украинского чиновника". Эти сообщения являются полностью ложными", - сообщил в Facebook официальный представитель Зеленского Сергей Никифоров.

Белый дом опубликовал краткий отчет о телефонном разговоре в четверг.

Напомним, ранее CNN сообщило, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена якобы прошли "не очень хорошо". Лидеры государств не сошлись во мнениях относительно "уровней риска" российской атаки.

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