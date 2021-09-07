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Арахамия проговорился о грядущем увольнении ряда министров: есть сложности

7 сентября 2021, 17:49
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Глава президентской фракции Давид Арахамия сообщил подробности о подборе новых кандидатов.

Арахамия
В "Слуге народа" анонсировали отставки в Кабмине / УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Кабинете министров Украины планируются осуществить ротацию трех-четырех глав ведомств.

Нардеп подчеркнул, что преждевременных анонсов во фракции делать не намерены, так как "это может навредить определенному министерству", пишет "Интерфакс".

"Потому что на следующий же день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр уходит, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически. А временной лаг между новостями и решением, он, может быть две-три недели, возможно, даже и неделю", — пояснил Арахамия.

При этом он отметил, что фракция ещё полтора месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров, но их имена намеренно не назывались.

Читайте также"Двери открыты и на вход, и на выход": Зеленский пообещал новые отставки членов КабминаТакую стратегию Арахамия объясняет тем, что фракции не удастся найти подходящих кандидатов, потому что "большинство людей нормальных, которых они хотят, отказываются идти в министерство".

Ранее Главред писал, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил возможность кадровых изменений в Кабинете Министров осенью 2021 года. По словам спикера, некоторые руководители министерств будут вынуждены покинуть должность в "добровольно-принудительном формате".

Также появились слухи об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. На эту должность могут претендовать министр развития общин и территорий Алексей Чернышов и министр экономики Алексей Любченко, прогнозирует политолог и кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран.

Автор: Сергей Кущ
viber
отставка Кабмина Слуга народа Давид Арахамия
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