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Возможная отставка Шмыгаля: политолог дал прогноз, кто может стать новым премьером-министром Украины

1 августа 2021, 06:02
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Большинство чиновников из нынешнего Кабмина имеют прекрасные шансы сохранить свои должности. Худшие они у главы Минюста Дениса Малюськи.

Шмыгаль
Шмыгаля могут отправить в отставку / УНИАН

Принципиальное решение об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на Банковой принято. На эту должность могут претендовать министр развития общин и территорий Алексей Чернышов и министр экономики Алексей Любченко. Впрочем, к осени у Банковой может появиться новый фаворит. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран.

Эксперт напомнил, что отставка премьер-министра означает отставку всего Кабмина, после чего у депутатов остается 30 дней для того, чтобы либо сформировать новое правительство, либо идти на досрочные выборы.

"Сценарий досрочных выборов пока маловероятен - слишком много ключевых игроков в окружении Зеленского выступают против этого. Поэтому прогнозирую, что депутаты быстренько проголосуют за кандидатуру премьера и тех министров, которых подаст Банковая. Сейчас большинство чиновников имеют прекрасные шансы сохранить свои должности. Худшие они у главы Минюста Дениса Малюськи. Думаю, более четкие прогнозы можно будет делать уже в конце августа", - отметил Таран.

Что касается преемника Шмыгаля, то новым главой Кабмина может стать министр развития общин и территорий Алексей Чернышов и министр экономики Алексей Любченко.

"Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой. И единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским. Если учитывать этот фактор, то Чернышев имеет больше шансов, чем Любченко. Но, конечно, к осени может многое измениться. Особенно после визита в Вашингтон и на фоне регулярных эмоционально-спонтанных решений Банковой. Поэтому не исключаю, что на начало сентября у Банковой может возникнуть новый фаворит", - резюмировал политолог.

Как сообщал Главред, по мнению политолога Виктора Тарана сменить премьер-министра Дениса Шмыгаля президент Владимир Зеленский планировал давно. Ключевая причина - неудовлетворительные экономические и социальные показатели. Однако, сделать этого не мог из-за ныне уже бывшего главы МВД Арсена Авакова. Теперь же после добровольной отставки последнего руки Офиса развязаны, а Зеленский может наконец начать кадровые перестановки.

Кабмин отставка новости Украины Денис Шмыгаль Денис Малюська Алексей Чернышов Алексей Любченко
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