"Инстаграмные видосики на хлеб не намажешь": эксперт объяснил, зачем Зеленскому отставка Шмыгаля

Аваков был той фигурой, которая не давала возможности Зеленскому уволить Шмыгаля / УНИАН

Сменить главу правительства - премьер-министра Дениса Шмыгаля – президент Владимир Зеленский планировал давно. Ключевая причина - неудовлетворительные экономические и социальные показатели. Однако, сделать этого не мог из-за ныне уже бывшего главы МВД Арсена Авакова. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран.

По словам эксперта, Зеленский прекрасно понимает, что "только креативными видео и пафосными заседаниями Совета национальной безопасности и обороны следующие президентские выборы будет выиграть не просто".

"На фоне провала всех мирных инициатив на Востоке нужны реальные успехи в экономике страны. А для этого нужно, чтобы у людей начали расти реальные зарплаты и пенсии. Люди должны видеть, что рост идет хотя бы на том уровне, как это было при предыдущей власти. То есть пенсии должны расти хотя бы на 500-1000 гривен, а не на 50-60 гривен как сейчас", - отметил Таран.

Эксперт считает, что Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад.

"Тогда пятому президенту закидывали - язык и Томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно закинуть и Зеленскому - большое строительство и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь", - считает Таран.

По мнению политолога, активность Зеленского в кадровых ротациях напрямую связана с отставкой Авакова.

"Не секрет, что именно глава МВД был той фигурой, которая не давала возможности Зеленскому уволить Шмыгаля. Потому что для формирования нового правительства с Аваковым не было голосов в Раде, а формировать новое правительство без Авакова он также не мог, потому что это несло президенту риски политической стабильности. Сейчас после добровольной отставки последнего руки Офиса развязаны, и Зеленский может наконец начать кадровые перестановки", - объяснил Таран.

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