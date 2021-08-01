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"Инстаграмные видосики на хлеб не намажешь": эксперт объяснил, зачем Зеленскому отставка Шмыгаля

1 августа 2021, 00:51
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Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад, считает Виктор Таран.

Шмыгаль, Аваков
Аваков был той фигурой, которая не давала возможности Зеленскому уволить Шмыгаля / УНИАН

Сменить главу правительства - премьер-министра Дениса Шмыгаля – президент Владимир Зеленский планировал давно. Ключевая причина - неудовлетворительные экономические и социальные показатели. Однако, сделать этого не мог из-за ныне уже бывшего главы МВД Арсена Авакова. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран.

По словам эксперта, Зеленский прекрасно понимает, что "только креативными видео и пафосными заседаниями Совета национальной безопасности и обороны следующие президентские выборы будет выиграть не просто".

"На фоне провала всех мирных инициатив на Востоке нужны реальные успехи в экономике страны. А для этого нужно, чтобы у людей начали расти реальные зарплаты и пенсии. Люди должны видеть, что рост идет хотя бы на том уровне, как это было при предыдущей власти. То есть пенсии должны расти хотя бы на 500-1000 гривен, а не на 50-60 гривен как сейчас", - отметил Таран.

Эксперт считает, что Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад.

"Тогда пятому президенту закидывали - язык и Томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно закинуть и Зеленскому - большое строительство и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь", - считает Таран.

По мнению политолога, активность Зеленского в кадровых ротациях напрямую связана с отставкой Авакова.

"Не секрет, что именно глава МВД был той фигурой, которая не давала возможности Зеленскому уволить Шмыгаля. Потому что для формирования нового правительства с Аваковым не было голосов в Раде, а формировать новое правительство без Авакова он также не мог, потому что это несло президенту риски политической стабильности. Сейчас после добровольной отставки последнего руки Офиса развязаны, и Зеленский может наконец начать кадровые перестановки", - объяснил Таран.

Отставка Авакова с поста главы МВД - о чем ранее писал Главред:

  • 13 июля ряд украинских СМИ сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков, который с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД, подал заявление об отставке.
  • 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Авакова. За соответствующее решение высказался 291 народный избранник на заседании.
  • 16 июля парламент назначил народного депутата от фракции Слуга народа, главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского новым министром внутренних дел. В ходе заседания Верховной Рады 16 июля за его назначение проголосовал 271 депутат.
Кабмин отставка Арсен Аваков новости Украины Денис Шмыгаль
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