Разумков анонсировал "чистку" в Кабмине и озвучил сроки

Дмитрий Разумков отметил, что некоторых министров ждет "добровольно-принудительная" отставка / Reuters

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил возможность кадровых изменений в Кабинете Министров осенью 2021 года. По словам спикера, некоторые руководители министерств будут вынуждены покинуть должность в "добровольно-принудительном формате".

"Отставки возможны... Действительно, есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым – и у меня лично. Я пока не буду переходить на фамилии", — цитирует Разумкова "24 канал".

Читайте такжеОтставка Кличко: СМИ узнали, кого могут назначить главой КГГАСпикер Верховной Рады также отметил, что в Кабмине есть министры, которые могут покинуть пост по собственному желанию.

"Есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдет в отставку, а есть те, кто в "добровольно-принудительном формате" может покинуть Кабинет Министров", – уточнил председатель парламента, и добавил, что кадровые ротации в правительстве могут произойти после первой пленарной недели шестой сессии Верховной Рады.

Отставки в Кабмине - о чем сообщалось ранее:

Ранее Главред писал, что министра здравоохранения Украины Максима Степанова отправили в отставку 18 мая.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков, который с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД, ушел в отставку 15 июля. Его место занял Денис Монастырский.

Также появились слухи об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. На эту должность могут претендовать министр развития общин и территорий Алексей Чернышов и министр экономики Алексей Любченко, прогнозирует политолог и кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран.