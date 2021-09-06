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"Иногда луче жевать": Разумков потроллил Арестовича за идею о переименовании Украины

6 сентября 2021, 14:27
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В Офисе президента готовится соответствующий законопроект, подчеркнул спикер парламента.

Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал идею о переименовании Украины в Русь-Украину, которую высказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТК Алексей Арестович.

"Иногда лучше жевать, чем говорить", - заявил спикер парламента, отвечая на вопрос во время брифинга в Киеве, который транслировался на канале Рада.

"Действительно Украина сейчас нуждается изменений, реформ, но точно она не нуждается изменений названий, Мы с вами живем в государстве Украина, что устраивает, я думаю, что 99% это устраивает", - заявил он.

Комментируя заявления Арестович о подготовке в ОП соответствующего проекта глава Рады считает это "негосударственной позицией".

"Я не знаю в каком состоянии люди дают комментарии, сложно сказать", - добавил он.

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Разумков добавил, что в Офисе президента готовится проект о переименовании Украины и он надеется, что это фейк.

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Ранее Главред писал о том, что советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил Украине изменить название государства. К тому же он считает, что россияне незаконно присвоили себе бренд Руси.

По мнению советника Ермака, если бы Украина вернула себе статус Руси, многое бы изменилось. Он также рассматривает варианты двойного названия для нашего государства.

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Алексей Арестович Дмитрий Разумков новости Украины
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